Contro Lorenzo Biagiarelli “una delle cose più scorrette mai fatte a Ballando”. Selvaggia attacca la Smith

Durissime le parole di Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith: ha fatto qualcosa di molto scorretto nei confronti di Lorenzo

Sarebbe nello se tante cose se le dicessero magari al telefono o a questo punto, in una puntata di Ballando con le stelle dai toni infuocati…Parliamo di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che in questi ultimi giorni, se ne sono dette di ogni a distanza. In una intervista a Davidemaggio.it, la Lucarelli ha anche parlato di quello che è stato l’atteggiamento dei suoi colleghi giurati, soprattutto nei confronti di Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato, non trovandolo affatto corretto. E in particolare, parlando della Smith, ha fatto notare come proprio lei, ha fatto una cosa gravissima. E non perchè ce l’avesse realmente con Biagiarelli, di questo è convinta Selvaggia, ma perchè ha sfoderato contro di lui armi che avrebbe voluto usare contro la giornalista.

La Smith ha detto di non aver apprezzato a pieno Lorenzo, per via della sua poca empatia. La Lucarelli quindi ha commentato: “A parte che la facevo esperta di ballo e non di doti umane tipo l’empatia, mi chiedo come mai non abbia mai sottolineato per esempio che le coreografie di Lorenzo e Anastasia fossero le più complesse. Da un tecnico mi aspettavo considerazioni tecniche e invece ha parlato solo di anima, di me come presenza incombente -cosa inventata- e di cose estranee alla tecnica che al limite potrebbe far dire a me o a Mariotto.”

E poi le accuse più gravi: “ Aggiungo che fare queste considerazioni ai giornali con una gara ancora aperta visto che Lorenzo è uscito ma c’è il ripescaggio, è una delle cose più scorrette che abbia visto a Ballando con le Stelle in sette anni che sto qui.”

L’affondo: “ La verità è che ha trasferito su Lorenzo l’antipatia che nutre per me, antipatia che ha origine da un discorso di semplice competizione televisiva. Lei vorrebbe la luce tutta per sè, mi soffre. Io no, per me gli altri sono un valore, a maggior ragione se molto diversi da me.“