Ascolti tv, vola il Mondiale su Rai 1 con Spagna-Germania. Rai 3 batte Canale 5

E' boom di ascolti per i mondiali in prima serata: si vola con oltre 7 milioni di spettatori su Rai 1. Bene Rai 3 con Fazio che batte Canale 5

Amara delusione per chi pensava che i mondiali sarebbero andati male. Il calcio è sempre seguitissimo, e un evento di questa portata, non può deludere le aspettative. Altri sarebbero stati i numeri se a scendere in campo fosse stata l’Italia ma per la Rai, anche 7 milioni di spettatori, sono numeri eccellenti ( e siamo ancora nella fase preliminare dei gironi, si può fare molto meglio). Nella serata del 27 novembre 2022 si vola con Spagna-Germania. La partita è stata vista da oltre 7 milioni di spettatori, numeri che permettono a Rai 1, in quella fascia, di volare con ottimi risultati. Bene su Rai 3 Che tempo che fa con Fabio Fazio che riesce a battere poi in sovrapposizione sia Il circolo dei mondiali che Canale 5 con il film in prima serata. Tra le esclusive di Fabio Fazio, l’intervista a Bono. Vediamo quindi i dati auditel relativi alla serata del 27 novembre 2022.

Gli ascolti del 27 novembre 2022: ecco i dati auditel

Spagna-Germania vola su Rai 1 con la media di 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share .

A seguire Il Circolo dei Mondiali intrattiene 1.778.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.454.000 spettatori con l’11.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.793.000 spettatori con il 12.5%

Su Canale5 la prima tv di Dopo il matrimonio ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.055.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.614.000 spettatori pari all’8.4% . Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 635.000 spettatori (4.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 780.000 spettatori pari al 7% (presentazione di oltre un’ora a 835.000 e il 3.9%). Ancora una volta quindi Massimo Giletti batte Rete 4.

Su Tv8 Every Breath You Take segna 158.000 spettatori (0.9%). Sul Nove la replica di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso è seguito da 407.000 spettatori (2.2%). Il Nove fa meglio di Tv8.