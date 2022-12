Ascolti tv: Cristiano Malgioglio parte basso con Mi Casa es Tu Casa, nella moria ‘vincono’ Ficarra e Picone

La prima parte del film Incastrati con Ficarra e Picone è il programma più visto ieri sera, 7 dicembre ma...

Continua il mare agitato degli ascolti tv a causa dei Mondiali di Qatar 2022. Come molti di voi già sapranno, i palinsesti di Rai Uno sono stati stravolti dagli ottavi di finale della competizione calcistica più attesa dell’anno e a proprio a causa di queste modifiche tutte le certezze non sono più tali. E a risentirne maggiormente sono soprattutto le prime serate delle reti generaliste: scopriamo insieme quali cifre sono state registrate ieri, 7 dicembre 2022.

Programmato quasi all’ultimo momento per coprire il posto vuoto lasciato da Alba Parietti, il talk Mi Casa Es Tu Casa non lascia ben sperare: la prima puntata condotta da Cristiano Malgioglio e la sua ospite Heather Parisi hanno totalizzato una media di soli 5.3% di share pari a 919 mila spettatori. Una proposta battuta da Chi L’ha Visto? che ha macinato un nuovo super record…

Gli ascolti tv del 7 dicembre 2022: vincono Ficarra e Picone, benissimo la Sciarelli

Come detto nel precedente paragrafo, Federica Sciarelli ha registro ascolti più che ottimi con il suo Chi L’Ha Visto?: il programma di servizio pubblico in onda su Rai Tre ha addirittura toccato una media del 13.9% di share pari a 2,2 milioni di spettatori. Uno dei risultati auditel più alti di sempre per la trasmissione su scomparse e criminalità.

Ma sulla vetta del podio c’è il ritorno in prima visione di Ficarra e Picone: la prima parte del film Incastrati ha registrato il 20.2% di share pari a 3,5 milioni di spettatori. Un risultato dovuto anche alla fuga del pubblico da Rai Uno che ha trovato in palinsesto un film non proprio fra i più riusciti: The Keeper – La Leggenda di un Portiere, piombato al 7.9% di share pari a 1,3 milioni di spettatori. Fra l due generaliste, almeno stavolta, non c’è stata sfida. Canale Cinque riuscirà a bissare questo successo anche questa seconda con la seconda ed ultima parte del film con il duo palermitano?

Se la batte seppur sulla lunga durata il talk politico Controcorrente che, su Rete Quattro, raggiunge la media del 5% di share ma soli 715mila spettatori. Fra i dati di prima serata, da segnalare anche gli ascolti tv piuttosto deludenti della semifinale di X Factor 2022 andata in onda in prima visione gratuita su TV8: solo il 3.4% di share pari a 516 mila spettatori. Questa sera 8 dicembre e in contemporanea su TV8 e su Sky Uno andrà in onda la finalissima in diretta.