Il Paradiso delle signore non va in onda neppure oggi: La vita in diretta anticipa

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore? Nessuna novità oggi 8 dicembre 2022

Periodaccio per i fan de Il Paradiso delle signore. La soap di Rai 1 è stata sospesa da diversi giorni ormai e ancora non è arrivato il momento di rivedere i protagonisti e le protagoniste della soap italiana. I mondiali, come vi avevamo anticipato, hanno cambiato in questi giorni il volto del day time di Rai 1 e di Rai 2 e Il Paradiso delle signore tornerà in onda da lunedì 12 dicembre, quando il campionato mondiale in Qatar, volgerà al termine. Il Paradiso delle signore tra l’altro non sarà tramessa neppure nei due giorni di pausa dei mondiali. E oggi, 8 dicembre 2022, al posto della soap, andrà in onda La vita in diretta. Come cambia quindi il palinsesto questo pomeriggio? Nella giornata dell’8 dicembre, cambierà come si consueto, anche la programmazione del mattino per dare spazio alle celebrazioni in occasione dell’Immacolata concezione.

Cosa vedremo in tv il pomeriggio dell’8 dicembre 2022

Oggi è un altro giorno andrà in onda regolarmente anche oggi, 8 dicembre. Alle 15,45 però prenderanno la linea i giornalisti del TG1 per una edizione speciale. Vedremo infatti in diretta da Roma, l’omaggio di Papa Francesco nel giorno dell’Immacolata concezione. A seguire, alle 16,30 andrà in onda una nuova puntata de La vita in diretta che terrà quindi compagnia al pubblico di RAI 1 con una puntata più lunga del solito. Nonostante l’assenza dei mondiali quindi, non vedremo Il Paradiso delle signore. A seguire, dopo La vita in diretta, ci aspetta una nuova puntata de L’eredità.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore?

L’amata soap di Rai 1 che viene seguita da quasi 2 milioni di spettatori giornalmente, riprenderà ad andare in onda il 12 dicembre 2022 con le nuove puntate da non perdere. Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ di giorni prima di rivedere tutti i protagonisti della soap italiana più amata.