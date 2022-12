La morte del fratello di Gabriella Labate e quella farfalla che vive da anni sul suo terrazzo

A Verissimo Gabriella Labate ricorda il fratello morto per un terribile tumore e quella farfalla che è sempre sul suo terrazzo

Gabriella Labate è così orgogliosa della sua famiglia che ha creato con Raf ma dietro il suo meraviglioso ci sono grandi dolori, soprattutto la morte di suo fratello Roby. Ne ha parlato più volte ma a Verissimo confida che nonostante passino gli anni il dolore non passa. Il fratello di Gabriella Labate è morto per un terribile tumore, un cancro al cervello che in pochi mesi l’ha portato via. “Ci divideva solo un anno, Roby non c’è più ma c’è lo stesso, aveva 44 anni, ha avuto un tumore al cervello che l’ha portato via in pochi mesi. Un gran dolore perché nessuno di noi era preparato a questo addio. Lui è il mio angelo”. Gabriella Labate è sicura che lui riesca manifestarsi sempre con una farfalla, un segnale che Roby ha scelto per dirle che c’è sempre.

Il fratello di Gabriella Labate è per lei quella meravigliosa farfalla

La moglie di Raf racconta della sua fede e di quelle che don Davide Banzato chiama dio-incidenze. Racconta di una farfalla che vive da anni e che dopo la morte del fratello e ancora oggi è lì sul terrazzo di casa sua. Gabriella ha scattato tante foto alla farfalla, da anni è sempre lì, anche questa mattina era lì, impossibile perché le farfalle non vivono così tanto e invece quella farfalla c’è sempre.

“Io ho molta fede, la farfalla mi fa un po’ compagnia e mi piace pensare che sia lui. E’ un segno che ha un po’ affievolito il mio dolore, anche se non passa”. E’ un segno che Gabriella Labate avverte come un messaggio di Roby, che lui sta bene, che si trova in un posto bellissimo ma che è sempre accanto a lei e alla sua famiglia. Da quella farfalla è nato un brano di Raf, Metamorfosi, una canzone che vede anche lei autrice. “Probabilmente mi vuole dire che ha cambiato abito, che non è andato via, ma ha cambiato abito”.