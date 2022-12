Questa sera l’imperdibile Natale e Quale-Speciale Telethon: chi ci sarà

Appuntamento da non perdere oggi 11 dicembre 2022 su Rai 1: arriva Natale e Quale-Speciale Telethon

Pausa dai mondiali su Rai 1 e serata dedicata allo spettacolo quella di oggi, 11 dicembre 2022. Padrone di casa, Carlo Conti, con uno super show. Questa sera vedremo una puntata scoppiettante di Tale e quale show dedicata al Natale. Il titolo di questo appuntamento con il programma da ascolti record per l’edizione del 2022 è “Natale e Quale – Speciale Telethon”. Ovviamente lo show sarà condotto da Carlo Conti; si va in onda domenica 11 dicembre alle 20.35 su Rai 1. Chi ci sarà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

“Natale e Quale – Speciale Telethon” è una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show e di quella appena trascorsa.

Natale e quale speciale Telethon stasera su Rai 1

Tornano sul palco di Rai 1 alcuni dei più amati protagonisti del programma di Carlo Conti. Questa sera vedremo: Francesca Alotta, Deborah Johnson, Paolo Conticini e Antonino, Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valerio Scanu, Agostino Penna, Alessandro Greco, Leonardo Fiaschi, Valeria Marini e Gabriele Cirilli.

Questi i nomi dei i cantanti italiani e internazionali a eseguire i grandi classici musicali di Natale come “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock” in questo speciale appuntamento con Tale e quale.

Dopo l’incredibile successo di “Tale e Quale Show”, giunto alla sua dodicesima edizione, festeggiata con ascolti che hanno sfiorato il 29% di share e un gradimento del pubblico sempre più ampio, il popolare varietà di Rai1, torna nella sua veste natalizia, con una motivazione particolare e importantissima: sostenere la missione della fondazione Telethon, inaugurando la maratona televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca, che si concluderà una settimana più tardi con la prima serata speciale dei “Soliti ignoti”, condotta da Amadeus.



Il celebre e immancabile “numeratore Telethon” informerà in tempo reale sull’andamento della raccolta destinata alla ricerca e tutti i protagonisti dello show saranno impegnati per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, in una gara che travalica la solita competizione dello show, in vista di una finalità ben più importante. La giuria sarà sempre composta dagli amatissimi giudici di Tale e Quale Show: la “regina” Loretta Goggi, affiancata dall’imprevedibile Cristiano Malgioglio e dall’irriverente Giorgio Panariello, per l’occasione sara’ presente un quarto giudice, stella tra le stelle,il Paolo Fox di Ubaldo Pantani

Le coreografie di Fabrizio Mainini arricchiranno come sempre alcune esibizioni. La scenografia natalizia è di Riccardo Bocchini e la regia è di Maurizio Pagnussat.