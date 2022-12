Che brutta la gaffe di Tina Cipollari con la ragazza arrivata in studio per Riccardo: gelo a U&D

E' stata davvero di pessimo gusto la battuta che Tina Cipollari ha fatto oggi a Uomini e Donne

E’ stato un momento imbarazzante quello a cui abbiamo assistito nella puntata di Uomini e Donne di oggi, purtroppo. Tina Cipollari è l’anima del programma di Canale 5 ma oggi, ha avuto davvero una pessima uscita. L’opinionista di U&D ha fatto una delle sue battute al vetriolo ma questa volta, davvero ha esagerato. E’ successo tutto quando nello studio di Maria de Filippi è entrata una ragazza che si è presentata per conoscere Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più ambiti. Mentre la giovane dama si presentava, si è sentito quello che Tina stava dicendo. La Cipollari non immaginava di avere il microfono accesso, visto che era un momento dedicato alle persone sedute al centro dello studio.

La brutta battuta di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Mentre la dama arrivata in studio per conoscere Riccardo si presentava, Tina ha commentato: “Ma è un uomo o una donna”, una frase che tutti hanno sentito, anche la diretta interessata che non si è fatta scalfire da questa affermazione. “Per il momento una donna” ha detto la ragazza. Maria de Filippi per sciogliere la tensione e il gelo che era calato in studio ha sottolineato: “Bella risposta, complimenti”. La ragazza ha continuato poi: “Nella vita non si sa mai”.

Forse Tina avrebbe dovuto scusarsi ma invece ha commentato: “Quando ho qualcosa da dire il mio microfono è sempre spento, adesso invece era acceso” facendo notare che non si aspettava che la sua frase, arrivasse a tutti. Invece è successo e magari, una piccola frase di cortesia per la ragazza, emozionata e nuova nello studio di Canale 5, sarebbe stata carina.

Il pubblico sui social ha fatto notare come questa battuta di Tina sia stata di pessimo gusto e non sono mancate le critiche mentre la puntata di Uomini e Donne di oggi, andava ancora in onda.