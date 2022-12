Milly Carlucci: a che ora avremo il vincitore di Ballando e cosa farà domani per il cenone

Milly Carlucci anticipa a che ora sapremo chi è il nuovo vincitore di Ballando con le Stelle 2022 e cosa farà domani, vigilia di Natale

L’ammiraglio o la regina, Milly Carlucci è in diretta con Oggi è un altro giorno dallo studio di Ballando con le Stelle 2022 davanti al bancone dei giudici, pronta ad anticipare qualcosina sulla finalissima di questa sera e ad elogiare il suo cast, a dirci a che ora avremo il nuovo vincitore. Stasera a Ballando ci sarà anche Serena Bortone al tavolino, detto questo Milly Carlucci è felice, soddisfatta, considera questa una edizione miracolosa per i 17 anni passati e perché Ballando ancora riesce a rigenerarsi, ancora c’è il tifo per uno o un altro concorrente in pista. Tutto merito del cast, dei maestri, tutti i concorrenti e soprattutto la giuria e Alberto Matano. “Grande giuria che viene di continuo criticata ma che ha grande personalità e soprattutto sono tutti liberi di esprimersi. Il principe del tesoretto è la saggezza. Sara e Simone sono gli esperti e poi c’è il cuore di Rossella Erra” spiega Milly Carlucci con il sorriso di sempre per niente infastidita dalle polemiche, anzi quelle portano grandi ascolti.

Cosa farà Milly Carlucci dopo la finale di Ballando con le Stelle 2022

“Tutto questo per un gioco che fa divertire tutti” come ricorda Serena Bortone a cui le polemiche non piacciono molto. L’asso nella manica di stasera è pronto per fare emozionare il pubblico di Ballando. Ci sarà Riccardo Cocciante, sono 20 anni del suo spettacolo che continua a portare l’Italia nel mondo.

Ma a che ora conosceremo il nome del vincitore di Ballando 2022? “Intorno all’una questa notte sapremo chi è il vincitore” ma Milly Carlucci in realtà spera di non andare oltre, anche se sarà molto difficile.

Domani quando tutto sarà finito come si rigeneranno tutti? “Domani si dorme e poi domani sera c’è il cenone in famiglia e bisogna resuscitare per forza ma io non cucino, ho l’alibi perché ho lavorato fino all’ultimo”. Ecco accontentati i più curiosi e chi spera che stasera Ballando non finisca troppo tardi.