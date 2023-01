Gli ascolti di Capodanno: vince ancora Rai1, botto per L’anno che verrà che vola con Amadeus

Il 2022 si chiude alla grande per Rai 1: vince L'anno che verrà con oltre 5 milioni di spettatori, resta indietro Federica Panicucci. Gli ascolti di Capodanno

Anche quest’anno grande attesa per gli appassionati di dati auditel per gli ascolti dell’ultimo dell’anno! La notte di San Silvestro, il 31 dicembre 2022, il pubblico ha scelto di sintonizzarsi su Rai 1 con L’anno che verrà di Amadeus oppure su Canale 5 con il Capodanno in musica di Federica Panicucci? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla notte di Capodanno. Il pubblico ha deciso di sintonizzarsi su Rai 1, nonostante la partenza ritardata. Con oltre 5 milioni di spettatori, Amadeus vince la serata!

La serata di Rai 1 è iniziata con qualche minuto di ritardo. Una scelta che il pubblico non ha molto apprezzato. Il motivo è il cambio di programmazione fatto dalla Rai che ha deciso di dedicare altro spazio ala notizia del giorno: la morte di Papa Benedetto. L’anno che verrà sarebbe dovuto andare in onda subito dopo il discorso di Mattarella, intorno alle 20,45 ma invece, il programma di Amadeus è partito con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia. In ogni caso, questa piccola variazione non ha influito sugli ascolti: è sempre il Capodanno di Rai 1 a vincere, come ormai succede da anni. Niente da fare per Federica Panicucci : il Capodanno di Canale 5 si ferma a quota 3 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 31 dicembre 2022: ecco i dati auditel dell’ultima notte dell’anno

5.032.000 spettatori con il 36.9% share per L’anno che verrà su Rai 1. È l’edizione più vista in share dal 2013-2014. Su Canale5 Capodanno in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Nonostante la sconfitta, sono comunque buoni gli ascolti del programma di Canale 5.

Su Rai2 Gli aristogatti 1.094.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo sigla 1.286.000 spettatori con l’8.1%.

Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre 818.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 345.000 spettatori (2.2%). La scelta di Rete 4 di allungarsi con uno speciale sulla morte del papa non premia. Le altre reti, restano poi ancora più indietro. Su La7 Sherlock ha registrato 201.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 La famiglia Addams segna 311.000 spettatori (2%). Sul Nove Robin Hood – La leggenda è seguito da 168.000 spettatori (1.1%).