Ascolti tv, Cenerentola fa vincere Rai 1. Bene Elisa su Rai 2, disastro Canale 5

Gli ascolti del 5 gennaio 2023: vince Rai 1 con la replica di Cenerentola, ecco tutti i dati di ascolto

Torna la nostra rubrica dedicata agli ascolti tv della prima serata: chi ha vinto il 5 gennaio 2023? In attesa delle grandi sfide che riprenderanno nei prossimi giorni ( domani ad esempio riparte C’è posta per te e dal programma di Maria de Filippi ci si aspetta un grande risultato), commentiamo oggi i dati di ascolto della prima serata del 5 gennaio. Una serata ancora dal sapore natalizio, con una programmazione molto diversa da quella che avremo a partire dalla prossima settimana. Ultimi giorni di feste tra l’altro e ultime sfide inedite. Quella di ieri sera, ha visto trionfare Cenerentola su Rai 1. Nonostante la replica, il film è stato visto da oltre 3 milioni di persone che hanno scelto il classico Disney per la prima serata.

Sui social grande entusiasmo per lo spettacolo che Rai 2 ha regalato al suo pubblico. Una serata di grandissima musica con Elisa e il suo An intimate night. Tanti gli ospiti, momenti di grande musica e soprattutto tante emozioni per il pubblico che ha commentato con grande approvazione sui social nel corso della serata. Quasi 1 milione di spettatori per Elisa su Rai 2, un buon risultato.

Gli ascolti del 5 gennaio 2023: ecco i dati della prima serata

3,3mln e il 19,3% di share: numeri che bastano a Rai 1 per vincere la prima serata con la replica di Cenerentola.

Su Canale 5 la replica del cinepanettone A Natale mi sposo fermo a 1,7mln e il 10,9%. Su Rai 2 il concerto di Elisa registra 948mila spettatori pari al 6%. Per essere più precisi: Elisa with Dardust – An Intimate Night ha interessato 948.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia 1 Now You See Me 2 fa 1.085.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Madre Teresa ha raccolto davanti al video 812.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio totalizza un a.m. di 778.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 In Their Own Words ha registrato 452.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 D.N.A. (Decisamente non adatti) segna 356.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Il Celeste – Roberto Formigoni ha raccolto 274.000 spettatori con l’1.5%.