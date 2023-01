Fiordaliso e la frecciatina a Sanremo: è per Amadeus?

Fiordaliso fa una battuta sul festival di Sanremo e sembra sia per Amadeus

Quanti successi nella carriera di Fiordaliso e quanti festival di Sanremo per lei. Ospite a Oggi è un altro giorno la cantante ricorda il suo debutto e arriva a Non voglio mica la luna, canzone che ama e odia, la conoscono tutti, Fiordaliso non ne può più. Ben 9 festival di Sanremo per l’artista che rivela che ogni volta è stato emozionante, che non c’è una edizione che ama più di un’altra, sono state tutte importanti. Di certo sa che vorrebbe partecipare ancora e qui arriva la sua battutina, una frecciatina al festival, una stoccata ad Amadeus. Serena Bortone chiede alla sua ospite se le piacerebbe partecipare ancora e tornare sul palco del teatro Ariston. Certo che sì, è una gara che piace a tutti, soprattutto negli ultimi anni, proprio quelli in cui Amadeus è direttore artistico e conduttore.

L’ironico appello di Fiordaliso ad Amadeus

“Quando compirò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona, non lo sapevi tu? Farò 80 anni e poi mi chiamano a Sanremo, alla memoria della Fiorda. Io sono in quella età che ancora non va bene. Quando compirò 80 anni io sono qua mi raccomando Ama chiamami”. A chi si riferisce la Fiordaliso? Chi ha già compiuto 80 anni ed è diventata una nuova icona nel mondo della musica italiana?

In tanti attendono la chiamata di Amadeus che non arriva, c’è chi aspetta da decenni. E’ vero però che nelle sue edizioni il conduttore ha voluto big che sono un po’ avanti con l’età ma che sono sempre dei grandi artisti e hanno da sempre una gran voce. Rita Pavone ha partecipato nel 2020 ma aveva 75 anni. Orietta Berti che ne ha 78 e che da quel momento ha visto decollare di nuovo la sua carriera artistica. Poi c’è stata l’82enne Iva Zanicchi con il brano “Voglio amarti”. A Fiordaliso non resta che attendere.