Soliti Ignoti – Il Ritorno, Speciale Lotteria Italia: tutti gli ospiti e l’attesa per il biglietto vincente

Appuntamento su Rai 1 con la Lotteria Italia: questa sera speciale Soliti Ignoti-Il ritorno. Ecco tutti gli ospiti di Amadeus

Siete pronti per scoprire dove è stato venduto il biglietto vincente della lotteria Italia e chi si è portato a casa il montepremi da 5 milioni di euro? Nel giorno della Befana, l’appuntamento in Italia, è con la Lotteria Italia. Come da tradizione, anche quest’anno, il 6 gennaio, torna la puntata speciale dello show condotto da Amadeus , I soliti ignoti il ritorno, dedicata alla Lotteria Italia, in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro. I soliti ignoti ci aspetta quindi oggi alle 20,35 subito dopo il telegiornale con una puntata speciale che andrà in onda fin dopo la mezzanotte per scoprire chi ha vinto i 5 milioni di euro messi in palio. Ma non solo. Non mancheranno altri premi molto importanti. Telefonate in diretta, giochi e tanti ospiti che animeranno la serata speciale in compagnia di Amadeus. Scopriamo quindi chi ci sarà!

Soliti Ignoti – Il Ritorno, Speciale Lotteria Italia: tutti gli ospiti di oggi 6 gennaio 2023

Ospiti d’eccezione verranno coinvolti nel corso della serata: Antonella Clerici, che ha portato fortuna al pubblico di Rai 1 con i biglietti minori e altri premi della lotteria Italia nel corso di questi ultimi mesi con E’ sempre mezzogiorno.

E poi ancora, questa sera su Rai 1 vedremo anche: Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora.

E come da tradizione, non mancherà ovviamente anche l’oroscopo di Paolo Fox. Tra tutti loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Ad arricchire la serata anche molti momenti di spettacolo per festeggiare la Befana milionaria.