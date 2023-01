Antonella Clerici torna in diretta e abbraccia la famiglia di Gianluca Vialli

L'abbraccio di Antonella Clerici alla famiglia di Gianluca Vialli, le parole della conduttrice al pubblico di E' sempre mezzogiorno

Finite le feste Antonella Clerici torna in diretta nello studio di E’ sempre mezzogiorno con il suo sorriso ma un attimo dopo si rattrista, tutti pensano a Vialli, il giorno che è andato via Antonella Clerici era in tv ma la puntata era registrata. “Sono le 11:57 del 9 gennaio 2023, si torna a scuola e noi torniamo in diretta come sempre dopo le consuete festività natalizie… In questi giorni sono successe tantissime cose, purtroppo, e devo dire che l’ultima, quella che mi ha colpito di più perché mi riguarda più da vicino, è stato l’addio di Gianluca Vialli. Lui che rappresenta per me un po’ la mia giovinezza quando facevo negli anni ’90 la giornalista sportiva, siamo più o meno coetanei, e davvero è stata una grande perdita di lui come calciatore ma soprattutto come uomo”.

Antonella Clerici ricorda Vialli e l’amicizia con Mancini

“L’abbraccio a tutta la famiglia, alla mamma, al papà, a tutta la sua bella famiglia” prosegue Antonella Clerici che aggiunge: “E guardate se vi capita su Raiplay ‘La bella stagione’ che racconta proprio quella stagione incredibile dove i gemelli del goal, Vialli e Mancini, sono diventati quello che sono diventati, la loro amicizia … forse è un calcio che non esiste più…” e lo dice certa che purtroppo è davvero così, che oggi quel mondo non esiste più o è rarissimo.

“Mi faceva piacere parlarne ad inizio trasmissione… Adesso come sempre cuciniamo, giochiamo, stiamo insieme e soprattutto vi teniamo compagnia come sempre facciamo” la puntata inizia, torna il sorriso.

Antonella Clerici ha festeggiato il Natale in famiglia nella sua casa nel bosco, con la sua famiglia allargata, poi con i suoi cari è andata in montagna, ha brindato al nuovo anno sulla neve. Ha visto la trasmissione da casa: “E’ stato bellissimo, mi sono un po’ immedesimata con voi”.