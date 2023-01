SOS Pomeriggio 5: La vita in diretta a più 10 su Barbara d’Urso

Pomeriggio 5 molto lontano dagli ascolti de La vita in diretta che vola su Rai 1 anche nel nuovo anno

La scelta di Mediaset di spegnere totalmente il pomeriggio di Canale 5 nel periodo di Natale per quasi un mese, resta del tutto inspiegabile. Come resta anche inspiegabile la scelta di mandare in onda Un altro domani, martoriata da ascolti assolutamente da dimenticare nei giorni di festa, prima di Pomeriggio 5. Quello che Barbara d’Urso riesce a fare con il suo programma è un vero e proprio miracolo, considerato il traino dal quale parte. Da anni poi, ci si chiede come mai, non si decida di mandare in onda Pomeriggio 5 alle 17,10 per uno scontro diretto con La vita in diretta, come succedeva fino a poco tempo fa. La conseguenza è che i numeri del pomeriggio di Canale 5 sono drammatici. La vita in diretta si porta a 10 punti di share in più rispetto a Pomeriggio 5. E va considerato, che Matano prende comunque la linea dopo il Tg1 che ha una manciata di spettatori in meno rispetto a Un altro domani. E’ evidente che l’orario di partenza sia fondamentale per questo scontro diretto. Uno scontro che probabilmente vedrebbe sempre in testa il programma di Rai 1 ma che sarebbe di certo, più equo.

Vediamo che cosa è successo nel pomeriggio del 10 gennaio con questo scontro a distanza tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta, vinto ancora una volta da Matano.

La vita in diretta imbattibile: Pomeriggio 5 prova a inseguire

Il pomeriggio di Rai 1 fa molto bene anche contro il day time di Amici e quello del GF VIP con Il Paradiso delle Signore che è sempre vicino ai 2 milioni di spettatori; ieri 1.939.000 spettatori con il 20.4% e, dopo il Tg1 a 1.594.000 spettatori e il 16.8%. Alberto Matano con il suo La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.491.000 spettatori con il 21% (presentazione a 1.719.000 e il 17.5%).

Dalle 16 in poi su Canale 5 invece Amici 1.841.000 spettatori pari al 19.4% quasi un pareggio con la soap di Rai 1; poi si cala e inizia la curva discendente con il Grande Fratello Vip 1.617.000 spettatori pari al 16.9%. Si scende ancora con Un Altro Domani ferma a 1.277.000 spettatori (13.1%). Quando Barbara d’Urso prende la linea, intorno alle 17,25 Pomeriggio Cinque parte da 1.234.000 spettatori (11.6%) nella presentazione. Sale poi con 1.595.000 spettatori (13.2%) nella parte più corposa e 1.780.000 spettatori (13.1%) ne I Saluti di 18 minuti. Tra il 21 % di Rai 1 e il 13 % della parte più vista del programma di Mediaset, ci sono quasi 10 punti di differenza.