Ascolti tv, riparte con il botto Che Dio ci aiuti 7. Rai 2 si rinnova ma sprofonda

Ecco gli ascolti della prima serata del 12 gennaio 2023: è boom per Che Dio ci aiuti 7 che vola con 5 milioni di spettatori

Rai 1 tornerà alla vittoria in prima serata grazie alla prima puntata di Che Dio ci aiuti 7? Ce lo rivelano i dati auditel relativi agli ascolti di ieri 12 gennaio 2023. In prime time il programma più visto è Che Dio ci aiuti 7, la prima puntata vola con 5.3 milioni di telespettatori e vince la serata con il 28,2%.

Una settima stagione quella della fiction di Rai 1, iniziata senza particolari pretese. Forse da un paio di anni, la serie soffre dell’effetto monotonia, almeno nelle storie raccontate. Le somiglianze con Don Matteo poi si sprecano, adesso anche gli stessi attori, giusto per confondere un po’ di più il pubblico. Va detto, che a prescindere dagli ascolti, la prima puntata di Che Dio ci aiuti 7 è stata parecchio moscetta, gli stessi fan della serie sui social lo hanno fatto notare. Se don Matteo con l’ingresso di Raoul Bova ha rischiato ma ha dato linfa fresca alla serie dopo 13 stagioni, per Che Dio ci aiuti ci vuole ben altro per attirare l’attenzione del pubblico. La noia ha preso il sopravvento, questo va detto. Poi è chiaro, il prodotto è sempre valido grazie alla sua leggerezza e al non prendersi troppo sul serio, ma si può fare e si deve fare di meglio. Nonostante questo, gli ascolti sono ottimi, anzi la prima puntata di Che Dio ci aiuti 7 porta a casa dopo Lolita Lobosco 2, uno dei migliori risultati per le fiction.

Grandi novità invece per il programma di Ilaria d’Amico Che c’è di nuovo che ieri, ha puntato tutto, su due temi che il pubblico generalmente ama. La strage di Erba, con un focus sulle ultime novità e poi una seconda parte dedicata a Wanna Marchi con la televenditrice e sua figlia di nuovo in tv per un talk dedicato alla loro vicenda ma non solo. Una scelta che però non è servita a far crescere gli ascolti per il programma di Rai 2. Il 2,5 % di share in prima serata è un numero davvero imbarazzante per la rete.

Gli ascolti della prima serata 12 gennaio 2023: ecco i dati del prime time

Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 5.280.000 spettatori pari al 28.2% ottimi numeri per i primi due episodi della fiction di Rai 1.

Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Genoa, valevole per gli ottavi di finale, si ferma sotto i 3 milioni di spettatori e questa volta non vale a Canale 5 la vittoria. Ieri 2.949.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.310.000 spettatori (7.6%). Su Rai3- dalle 21.21 alle 23.13 – l’esordio di Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, ha raccolto davanti al video 902.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 917.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 692.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 il debutto in prima visione free di Quelle Brave Ragazze segna 516.000 spettatori con il 2.9%

Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 420.000 spettatori pari al 2.5% di share. Rai 2 battuta anche da Tv8.