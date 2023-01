Fausto è stato male, il compagno di Iva Zanicchi assente a Verissimo

Il compagno di Iva Zanicchi sta male, Fausto cerca di affrontare tutto con grande forza

Ospite a Verissimo Iva Zanicchi ma oggi 15 gennaio 2023 seduta accanto a lei doveva esserci anche Fausto, il suo compagno. “Fausto oggi doveva essere qui con me ma chiede scusa ma non si è sentito bene, se vuoi una cosa da nulla ma stanotte non è stato bene” spiega Iva Zanicchi a Silvia Toffanin. Una cosa da nulla rispetto alla malattia che Fausto con grande forza sta affrontando. “Vedi le mie rughe non ho dormito. Io lo amo anche perché non lo fa mai pensare, non parla mai della sua malattia” e non la prima volta che la Zanicchi sottolinea la positività dell’uomo che ha accanto da tanti anni. Fausto ha un tumore, la situazione è grave. “Una volta al mese va al centro tumori a fare la chemioterapia ma quando torna è come s fosse andato al bar”.

Iva Zanicchi: “Fausto ha una forza incredibile”

Lui ha una forza incredibile ma la malattia c’è, lo ripete ancora una volta Iva: “Fausto sta benino, sta facendo le cure che hanno bloccato il tumore. Il tumore è partito dal polmone, poi il fegato poi ovunque perché lui ha le metastasi e anche i medici si meravigliano ma ha una forza…”.

Iva Zanicchi è forte con lui, è così che affrontano ogni giorno la vita: “Lui mi dice sempre che non muore di tumore e io ci credo, lui ne è talmente convinto che ha convinto anche me. Certo che è una malattia gravissima e si muore ma io voglio dare forza, una speranza a tutti, perché è una malattia bruttissima il tumore ma si può guarire, la mente è importante”. Mostra una sua foto con lui: “Guarda come sta bene lì, era già malato, aveva perso già tanto peso passando da 114 chili a 75 chili”. Ma Fausto è contento anche di questo, così può mettere i vestiti di quando era giovane.