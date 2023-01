Maria de Filippi nervosa a Uomini e Donne per il noce moscata gate? Teoria da smontare

Molti spettatori hanno notato una Maria de Filippi più nervosa del solito a Uomini e Donne e le teorie legate al noce moscata gate non sono mancate

Sono andate in onda in questi giorni delle puntate di Uomini e Donne durante le quali, a detta di molti spettatori, Maria de Filippi si sarebbe mostrata parecchio nervosa nei confronti di tutti i protagonisti del programma di Canale 5. Molti spettatori hanno fatto notare che la conduttrice, avrebbe usato toni forti ( come nel caso di Gloria spinta a mettersi a centro dello studio per dichiarare il suo amore a Riccardo) che potrebbero esser nati da una situazione di nervosismo. Ed è per questo che tanti hanno pensato a quello che è successo ad Amici, a tutto il noce moscata gate e al Capodanno. Ma la teoria non regge e il motivo non è neppure troppo complicato. Il fatto che le puntate di Uomini e Donne siano registrate, provoca spesso confusione. Ma i riferimenti temporali dati dai protagonisti, fanno ben capire quando la puntata che vediamo in onda è registrata. E arriviamo quindi alla puntata in questione, quella durante la quale Maria de Filippi si scaglia contro Riccardo facendo notare a Gloria molte cose, e la costringe quasi a dichiarare il suo amore per dimostrare che il Guarnieri non è invece interessato…Il noce moscata gate ad Amici 22 è esploso la notte di Capodanno ma la produzione e la conduttrice, hanno scoperto tutto solo il 5 o il 6 gennaio. La puntata in cui Riccardo e Gloria si sono confrontati, è stata registrata prima di Capodanno. Non è facile comprenderlo: Gloria e il cavaliere tarantino infatti si stanno organizzando proprio per il Capodanno quando Maria decide di far aprire gli occhi alla bella romana. Per cui niente noce moscata gate, niente nervosismo causato da quello che stava succedendo ad Amici.

C’è persino chi fa notare che Maria era talmente scazz** in quei giorni da scegliere di indossare una tuta. In realtà la De Filippi in diverse interviste ha confessato che se fosse per lei, non toglierebbe mai la tuta che è il capo di abbigliamento che ama di più.

Uomini e Donne l’ira funesta di Maria contro Armando

Anche la puntata in cui la vedremo arrabbiarsi moltissimo con Armando è stata registrata prima di Capodanno, le anticipazioni sono del 30 dicembre per cui ad Amici, non era successo nulla. Maria forse sarà stata più nervosa o irritabile del solito. Ma la causa non erano i ragazzi di Amici e quello che è successo nella casetta a Capodanno.

Ora non ci resta che attendere questa famosa puntata in cui la sua ira si riverserà tutta su Armando e poi nelle prossime settimane vedremo le puntate registrate realmente durante il noce moscata gate per capire quanto fosse arrabbiata da uno a diecimila la conduttrice.