L’ira funesta di Maria de Filippi contro Armando: si avvicina la botola anche per lui?

Maria de Filippi è furiosa con Armando Incarnato: è arrivato per il cavaliere il momento di dire addio a Uomini e Donne, sarà cacciato?

Maria de Filippi instancabile. Le puntate di Uomini e Donne che vedremo nel 2023 sono state registrate proprio in questa fine d’anno. E non mancano le anticipazioni che ci rivelano quello che succederà appunto, quando avremo finito di mangiare torroni, pandoro e panettone. Stanno destando parecchia curiosità le anticipazioni che riguardano una discussione molto accesa che ci sarebbe stata nello studio di Canale 5 ( e che speriamo di vedere in formato integrale) tra Maria de Filippi e Armando Incarnato. Da anni, ci chiediamo un po’ tutti, quale sia lo scopo di Armando, se non quello di avere visibilità, visto che non ha mai concluso nulla anzi. Più che un protagonista di Uomini e Donne in cerca dell’amore, sembra un opinionista sempre pronto a dire la sua o in alternativa, a risultare il terzo incomodo nella conoscenza tra altre coppie…Forse anche la redazione di Uomini e Donne inizia a essere un po’ stufa di questa situazione, a giudicare da quello che è successo con Maria de Filippi. La conduttrice infatti, avrebbe perso la pazienza con Armando, dopo l’arrivo di una nuova ragazza per lui. L’Incarnato, non sarebbe sembrato molto propenso alla conoscenza, avrebbe persino rifiutato di fare una video chiamata con questa donna arrivata a Uomini e Donne per conoscerlo.

Uomini e Donne: l’ira di Maria contro Armando

A questo punto la conduttrice ha iniziato a chiedere ad Armando quale fosse il motivo del suo no. Perchè non fare una chiamata? Pare che l’Incarnato non volesse dare modo a questa dama di fare degli screen della video chiamata. La de Filippi, parecchio basita da questa circostanza, ha chiesto ad Armando se si senta così tanto personaggio, da non voler fare una telefonata, una video chiamata. La discussione è stata infiammata anche se le anticipazioni al momento sono ben poche. Pare che Maria abbia tirato in ballo anche una storia fatta da Armando. Poco furbo l’Incarnato che è andato dal chirurgo con Teresa Cilia, l’ex tronista siciliana che ha creato non pochi problemi a tutta la redazione di Uomini e Donne ( la questione potrebbe essere persino finita in tribunale). Armando è andato con l’ex tronista dal chirurgo plastico, ha fatto delle storie sui social, tutte cose che Maria a quanto pare, non ha molto gradito…

Ci dobbiamo aspettare una decisione definitiva da parte della redazione di Uomini e Donne? I fan del programma in questo caso parlano di una botola, quella che Maria decide di aprire sotto la sedia di uno dei protagonisti del suo programma quando meglio crede. E‘ arrivato, dopo il botolamento di Pinuccia, anche il momento dell’addio ad Armando Incarnato?