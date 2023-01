Federico Fashion Style a Verissimo finalmente ha detto tutta la verità, lo svela l’Investigatore Social

Ed ecco tutta la verità di Federico Fashion Style, non è solo un coming out ma molto di più a Verissimo

Tutta la verità niente altro che la verità e così Federico Fashion Style, a Verissimo sembra avere ammesso tutto della sua vita. E’ l’Investigatore Social ad anticipare ciò che Federico Lauri ha già confessato a Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo che sarà rivelatrice la vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5 ma ovviamente è già stata registrata. Alessandro Rosica l’ha sempre detto, ha sempre puntato il dito contro Federico Fashion Style per quella che definiva una doppia vita del famoso hair stylist che a sua volta ripeteva a tutti che era un bugiardo, che era invidioso. “News shock ultim’ora spoiler Verissimo di domani pomeriggio esclusiva di Alessandro Rosica – scrive sul suo profilo social l’investigatore – Federico ha infatti ammesso di essere Gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia, Letizia”.

Federico Fashion Style coming out e non solo a Verissimo

Non è tutto Alessandro Rosica soddisfatto di avere ancora una volta ragione ha aggiunto: “Non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei. Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa ( cosa non vera )”. L’investigatore Social sembra sapere davvero molto della vita privata, privatissima, di Federico Fashion Style. Chissà come se la caverà domani a Verissimo Silvia Toffanin.

“Alla fine caro Federico ho avuto un’altra volta ragione io, si, dato che fino a qualche settimana fa mi hai dato del bugiardo, invidioso e geloso davanti tutt’Italia. Ma era ovvio che tu provassi a smentirmi ( dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutt’Italia, in questo caso a verissimo )” sono accuse pesantine.

“Da oggi sei libero, da oggi inizia la tua nuova vita “ una vita parallela” come l’ho sempre definita io ( che conoscevo molto bene e che va avanti da tantissimi anni ) e non da poco come hai riferito tu – poi la conclusione di Rosica – Ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e ricordati, tempo ci vuole ma alla fine vinco sempre io !!! La verità vince sempre. Ciao Federico”. A domani alle 16:30 su Canale 5 con Verissimo e più di un coming out, lacrime e verità. Sperando che i bambini siano sempre tutelati, in tv come nella vita privata, che le separazioni e le liti tra i genitori non facciano mancare la serenità ai figli.