Federico Lauri a Verissimo: “Tre anni fa ho capito di essere omosessuale. Letizia lo sapeva”

A Verissimo Federico Fashion Style racconta del suo coming out con la ex Letizia: le ha detto tutto tre anni fa

“Oggi ci dobbiamo dire delle cose importanti” con queste parole Silvia Toffanin ha accolto Federico Fashion Style nello studio di Verissimo per la puntata in onda il 21 gennaio 2023. E’ Federico Lauri a voler raccontare tutta la sua verità, tanti non detti. Oggi è arrivato il momento di dire tutto. “Un amore fraterno, particolare” ha detto la Toffanin a Federico. Conferma Federico Lauri che parla di una storia vera e reale con la sua ex. “Non ho mai voluto fare del male alla mia ex, io l’ho sempre amata, per 14 anni siamo stati sempre insieme come tutte le persone. Relazione d’amore, relazione sessuale attiva sempre. Nessuna perplessità, Se la gente vuole dire altro…Io e lei stavamo insieme realmente. Poi io e lei abbiamo parlato perchè io ho capito delle cose. Ho capito che non andava più. Una persona nasce in un modo ma non deve morire in un altro. Io ho cercato di capire meglio. Con lei ho parlato a cuore aperto, in lacrime, non nascondendole nulla. Per quello io non potevo dirti delle cose l’altra volta. Oggi mi sento di dover dire la verità perchè in primis perchè Letizia la mia verità la sapeva da tre anni” ha spiegato Federico Lauri a Verissimo.

Federico Lauri a Verissimo: tre anni fa il coming out con la sua ex

Il parrucchiere dei vip ha spiegato: “Tre anni fa io sono andato da Letizia e le ho detto di aver capito, io ci sono nato, io credo di amare le persone del mio stesso sesso. Io ho capito di essere omosessuale, ho fatto delle esperienze e ho capito che era una cosa che mi faceva stare bene. Lei lo sapeva da tre anni. Lei è rimasta con me. Eravamo una famiglia normale. Io tre anni fa le ho detto tutto.“

Federico Lauri ha spiegato i motivi per i quali in questi tre anni non ha mai voluto confermare le voci. Ha sempre negato. Oggi spiega perchè: “Io non ho mai avuto una vita parallela perchè in questi ultimi tre anni io e lei non stavamo insieme. Si io ho avuto le mie esperienze ma lei ha avuto le sue. Io ho detto tutto apertamente, lei è rimasta ma avuto le sue esperienze, tante esperienze.“

Nello studio di Verissimo Federico Lauri spiega: “Io non ne ho mai parlato per tutela di mia figlia. Tra un po’ inizierà a leggere e io non voglio che lei legga delle cose che non sono state dette da me. Io posso soffrire, aspettare, ma lei deve essere felice. ” Ha inoltre detto che in questi tre anni ha avuto delle frequentazioni ma al momento è single. “Ho sempre pensato che con la mia ex ci sarebbe stato un bel rapporto e invece…Io avrei potuto fare anche altre cose, decidere di sposarla ad esempio. Lei lo ha sempre saputo. Quando gliel’ho detto lei mi diceva che mi sarebbe stata sempre vicina. Io ci ho creduto” ha spiegato Federico Fashion Style.