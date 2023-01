C’è posta per te 2023 vs Tali e quali: chi ha vinto, gli ascolti del sabato

Ecco i dati di ascolto relativi alla serata del 21 gennaio 2023: Tali e quali vs C'è posta per te, i numeri

Una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5 anche se non c’è gara tra i due programmi. Non c’è bisogno di aspettare i dati di ascolto del 21 gennaio 2023 per scoprire che a vincere, quasi certamente, sarà stato C’è posta per te. Tra i due programmi infatti, nelle prime due sfide, non c’è stata gara. Tali e quali si è fermato intorno ai 3 milioni di spettatori mentre Maria de filippi su Canale 5 ha sfiorato i 5 al primo appuntamento e la passata settimana, ha superato i 4 milioni senza difficoltà. Numeri in calo rispetto alle passate edizioni di C’è posta ma non dimentichiamo che dopo due anni di reclusione forzata a causa della pandemia, la voglia di uscire al sabato sera è più forte di quella di restare davanti alla tv per vedere C’è posta per te! Saranno comunque i dati ascolto, in arrivo come sempre dopo le 10, a rivelare chi ha vinto e chi ha perso e quali sono i numeri della prima serata di sabato 21 gennaio 2023.

Gli ascolti del 21 gennaio 2023: tutti i dati auditel della prima serata

La terza puntata di C’è posta per te in onda il 21 gennaio 2023 è stata vista da una media di 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Il programma di Maria de Filippi torna a salire e supera i 5 milioni con oltre il 30% di share. Grandi numeri per Canale 5.

La terza puntata di Tali e quali show in onda il 21 gennaio 2023 è stata vista da una media di 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Sempre benissimo su Rai3 Città segrete con 1.250.000 spettatori con il 7.1%.

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione ha registrato 453.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 328.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Elon Musk – Il mondo ai miei piedi è seguito da 264.000 spettatori (1.7%).