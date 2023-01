Stefania Sandrelli, la malattia del compagno scoperta perché ingrassava troppo: un periodo durissimo

Stefania Sandrelli confessa la malattia del compagno, come l'ha scoperta, il periodo difficile

A Verissimo oggi 22 gennaio 2023 Stefania Sandrelli per la prima volta parla della malattia del compagno. “Sono stata un anno un po’ in difficoltà soprattutto ferma, ascoltandomi e cercando di capire cosa volessi”. Stefania Sandrelli a Silvia Toffanin spiega che ha avuto un anno molto difficile a causa dei problemi di salute del suo compagno, Giovanni Soldani, l’uomo con cui sta da 43 anni, che per lei è suo marito. La conduttrice di Verissimo confessa che nella precedente intervista aveva intuito che c’era qualcosa che non andava ma che non aveva insistito con le domande capendo che per la Sandrelli non era ancora il momento di parlarne.

Stefania Sandrelli a Verissimo parla della malattia del marito

“L’ho conosciuto pieno di viti e di piastre ma era per me sanissimo poi ha iniziato a ingrassare tanto, sempre di più e tutti ci siamo chiesti perché, era un modo smodato, ci doveva essere la causa, e capita la causa siamo dovuti intervenire e anche subito” spiega la Sandrelli.

“E’ la storia d’amore più lunga che ho avuto e la confidenza che c’è tra noi è una cosa che non ho mai avuto e non vorrei non averla, per questo l’ultimo anno è stato tosto per me. Soprattutto lui ha fatto un percorso che non era facile, non era scontata la guarigione. Sono stati bravi i medici, prima al Gemelli e poi al Don Gnocchi, una struttura meravigliosa dove c’erano persone straordinarie, Giovanni aveva lo psicologo, gli amici, giocava a carte, aveva tutto, quello che neanche io avevo”.

L’attrice prosegue: “Soprattutto per mesi ma ancora adesso sta facendo terapia. Ho vissuto la sua vita e a cercare di interrogarmi ogni giorno della mia vita”. Un anno difficilissimo per Stefania Sandrelli e oggi può dire che è passata. “Non ce l’avrei fatta senza i miei figli, non solo mi sono stati vicini ma nel modo giusto, mi hanno aiutato moltissimo. Poi c’è stata una bella rimpatriata natalizia e poi un’altra festa dove abbiamo ballato e cantato ed è stato bellissimo” si è liberata, ha festeggiato davvero.

I video messaggi dei nipoti le riscaldano il cuore, la adorano, amano trascorrere del tempo con lei. E’ circondata d’amore Stefania Sandrelli ma nella precedente intervista non spiegando i reali problemi che stava vivendo si era intuito altro.