A Uomini e Donne da settembre nessuna scelta: il pubblico è stufo e annoiato

Il pubblico è stufo del trono classico di Uomini e Donne: da settembre non si quaglia nulla...E la noia aumenta

Il trono classico ha davvero senso di esistere? Sono cambiate molte cose da quando a Uomini e Donne, orde di ragazzine infatuate facevano il tifo per il tronista o la tronista di turno a cui ispirarsi. Per un motivo: perchè al netto della ricerca di visibilità che tutti hanno avuto, si provavano comunque dei sentimenti. Ne sono state dimostrazione le storie d’amore come quella di Giulia de Lellis e Andrea Damante, quella di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ( che presto diventeranno genitori). Ma anche Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, che oggi hanno due figli, o Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, anche loro genitori da poco. Insomma le storie vere in quello studio sono nate. Ma da anni ormai, di sentimenti, di storie coinvolgenti se ne vedono poche. I ragazzi e le ragazze protagonisti di Uomini e Donne ( a parte del dovute eccezioni) si scelgono, se riescono a farlo, escono dal programma e dopo due interviste, qualche viaggio gratis, follower in crescita, si lasciano. Da settembre 4 i tronisti protagonisti di Uomini e Donne: siamo al 27 gennaio e non c’è stata una scelta. Due tronisti hanno deciso di mollare, Lavinia e Federico da mesi ripropongono lo stesso noioso spettacolo, e non sembrano essere arrivati a una scelta. Certo con le dovute differenze. Perchè Federico ha davanti a lui due ragazze che quanto meno, sono interessate. Carola e Alice gli dimostrano qualcosa, si infervorano, provano, soffrono, emozionano. Purtroppo però la tiritera va avanti da troppo tempo e la cosa sta annoiando non poco. Lavinia invece, situazione completamente diversa perchè è palese, come del resto anche lei ha capito, che i due Alessio, non provano nulla per lei. Manco due al prezzo di uno. Perchè di quei due, non se ne salva mezzo.

Il pubblico stanco del trono classico e dei due tronisti

Vediamo alcuni dei tanti commenti sui social. Durante il ballo tra Lavinia e Federico qualcuno ha detto: “Non può fidanzarsi con Federico? Così prendiamo due piccioni con una fava e siamo tutti contenti? Vi pregooooo.” Molti danno ragione a Lavinia: “Lavinia è pesantona, però C’HA RAGIONE! Ma si vede dal primo giorno che la schifano in tutti sensi, ma dai! È ovvio che lei diventi così opprimente e pesante, perché dall’altra parte c’è il nulla cosmico e lei lo percepisce tutto.” Qualcuno lancia messaggi alle due corteggiatrici di Federico: “Ma Federico tutto felice che va a ballare con Lavinia? Ne vogliamo parlare? E quell’altra nel camerino che si dispera! Assurdo! Alice prendi e non tornare mai più.”

Una spettatrice parecchio stufa ha commentato: “Dalla padella alla brace adesso è arrivata miss Lavigna la contessa camomilla …..basta meglio Masterchef adios Maria.”

Come direbbe Giulia Salemi, il sentiment del pubblico sui social è evidente: nessuno tollera più questi due troni. Ma purtroppo, a giudicare dalle anticipazioni, i due tronisti continueranno a restare ancora. Speriamo che questo fine settimana ci siano delle novità con le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Magari le scelte, ce lo auguriamo.