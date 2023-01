Paola Caruso svela il problema di salute del figlio: colpa di una siringa

Non smette di piangere Paola Caruso mentre racconta del problema di salute di suo figlio

Paola Caruso ha scelto Verissimo per raccontare del problema di salute di suo figlio. Che malattia ha Michelino, come sta? Paola Caruso ne aveva parlato solo sui social, aveva confessato, prima di Natale, di una tragedia immensa, di qualcosa di gravissimo che è accaduto in Egitto mentre era al mare, in vacanza. Erano a Sharm Paola Caruso, il figlio Michele e la tata, erano felici ma come capita a tanti bambini al piccolo arriva la febbre. Paola si è agitata, non aveva medicine per lui, ha chiesto aiuto ed è arrivato un medico ma non capiva la lingua. Ha chiesto un traduttore e ha capito che il dottore voleva fare una siringa al figlio ma la Caruso non era d’accordo, in Italia si procede per gradi, si inizia con il fare abbassare la febbre con un antipiretico di uso comune. Alla fine Paola Caruso ha lasciato che venisse fatta la siringa. Ha visto il suo bambino urlare dal dolore per la puntura ma non ha pensato fosse grave. Quando però ha chiesto più tardi a suo figlio di alzarsi, voleva vedere come stava, Michelino aveva la gamba paralizzata, non sentiva più la sua gambina. Sembra che solo in quel momento ha chiesto aiuto ai medici in Italia, così ha lasciato l’Egitto ed è tornata a casa.



Paola Caruso a Verissimo

E’ distrutta la Caruso mentre racconta tutto fino ad arrivare alla diagnosi. Che cosa era accaduto al suo piccolo Michele? Tutta colpa di quella siringa? I medici sembra che le abbiano detto che il figlio ha avuto una lesione al nervo sciatico. Il medico in Egitto ha sbagliato il punto dove fare la siringa?

Paola Caruso a Verissimo ricorda quei momenti per lei così tragici. In Egitto in quel momento è impazzita, quando ha visto la gamba di suo figlio non ha capito più nulla, ed è tutto molto comprensibile. Possiamo solo immaginare il dramma durante il viaggio di ritorno. Poi in ospedale, in Italia, la diagnosi, la spiegazione di chi si fidava, evidentemente anche i sensi di colpa per non essersi opposta con maggiore fermezza a quella siringa, a quel dottore.

Per il figlio di Paola Caruso è iniziato un periodo complicato, ha solo tre anni, deve fare delle terapie, forse porta un tutore, deve procedere con maggiore calma rispetto al passato, adesso ha un problema da risolvere. Una serie di visite, di controlli, di terapie, evidentemente per la riabilitazione, ma sembra che tutto si risolverà. Paola Caruso sente forte il peso della responsabilità, è da sola, il papà di Michelino non l’ha mai riconosciuto, lei è sola.