Antonella Clerici vuole la maglietta di Fiorello che risponde da Viva Rai 2

Antonella Clerici avrà la maglietta di Fiorello, una richiesta che lo showman ha accolto subito. Buon umore e risate con i due conduttori in tv

Dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno ai social Antonella Clerici chiede la maglietta di Fiorello. Lui non se lo fa ripetere e da Viva Rai2 arriva la risposta alla conduttrice. Una simpatica richiesta quella di Antonella Clerici che Fiorello ha accolto subito. Tra conduttori di successo della Rai ci si comprende al volo e di certo non abbiamo bisogno di presentarvi la Clerici e Fiorello. Lui showman che ancora una volta ha l’intuizione perfetta per vincere in tv con la sua rassegna stampa del mattino tra spoiler e ospiti d’eccezione. Lei che continua a raccogliere successi e a dire tutta la verità. Hanno molto in comune ma sono anche molti diversi ma ad Antonella Clerici e Fiorello piace la stessa maglia. Prima di condurre E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici segue Viva Rai 2 con Fiorello, si alza presto, ha tante cosa da fare prima di raggiungere gli studi di Milano per la diretta. Il risveglio con il buon umore di Fiorello è la dose giusta che ci vuole per iniziare al meglio la giornata ed ecco che i due si incontrano, a distanza si scambiano battute e fanno sorridere tutti, ancora una volta.

Antonella Clerici e la maglietta di Fiorello

La Clerici è a casa, segue Viva Rai 2 e scatta una foto al televisore, la stima per Fiorello è evidente, un tweet e gli chiede di avere la sua maglietta rossa con il suo volto. “Voglio la maglietta di Viva Rai 2” scrive la conduttrice e quando il messaggio raggiunge lo showman lui: “Guardiamo adesso un filmato di una nostra cara amica che durante la sua trasmissione ha detto…”. Ed ecco Antonella nella cucina del suo bosco in tv: “Vorrei dire a Fiorello che vorrei avere la maglietta che indossava, la maglietta con la sua faccia, divertente”.

La risposta di Fiorello: “Ecco la maglietta indossata da me e non l’ho lavata”. Tocca di nuovo alla Clerici, felice di avere la t-shirt rossa, anche sporca: “Va bene anche sporca” e parte così l’hashtag voglio la maglia di Fiorello. Adesso attendiamo che Antonella Clerici indossi l’ormai famosa maglia rossa di Fiorello.