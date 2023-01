Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa ha avuto il cancro: “Bisogna avere forza interiore”

La moglie di Claudio Villa ha superato il cancro, parla della malattia, di come il tumore l'ha cambiata

Il cancro si supera, ripete Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa. Ospite a Oggi è un altro giorno la vedova del grande Claudio Villa ha ancora negli occhi tutto l’amore possibile per il cantante, per il padre delle sue bambine. Ha sul volto anche tutto il dolore per la sua assenza, e quando parla del cancro, del tumore che ha superato, sembra quasi che sia stato per lei semplice lottare, semplice affrontare la malattia. Non è così, Patrizia Baldi lo sottolinea che non è stato certo un periodo facile né felice della sua vita, uno dei tanti momenti contro cui lottare ma vuole essere positiva, ha sempre cercato quella strada. Così racconta a Oggi è un altro giorno dopo avere parlato per tutta la puntata di Claudio villa. L’abbiamo vista pochissimo negli anni, il più distante possibile anche dai pettegolezzi, soprattutto da quelli.

La vedova di Claudio Villa a Oggi è un altro giorno

“Noi non siamo la nostra malattia, so che hai avuto delle malattie, so che hai deciso di non mettere parrucche e di non coprire” così Serena Bortone introduce l’argomento, sul finire dell’intervista di Patrizia Baldi che annuisce.

“Volevo prendere freddo. E’ stato un segnale – fa una lunga pausa – perché il cancro si può combattere, si può sconfiggere, soprattutto con una grande forza interiore. E’ vero non è un bel percorso ma bisogna essere forti e combattere”.

La vedova di Claudio Villa confessa che fino a quel momento era stata molto legata al passato, la malattia, il cancro, le ha fatto anche capire altro. In quel periodo non ha pensato a Claudio, non si è attaccata al suo ricordo, alla sua assenza, ma alle figlie: “Ho pensato alle mie figlie, io ero una Patrizia molto legata al passato ma da quel momento in poi ho detto ‘ci sono e sono la mamma di Andrea Celeste e di Aurora’”.

Attraversare quel periodo l’ha resa più forte ma anche se dice di aver messo un p’ da parte il passato non sembra sia davvero così. Non ha più amato nessuno dopo Claudio Villa, anche se tutto è iniziato quando lei aveva 16 anni e lui 47. Oggi è nonna.