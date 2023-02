Francesco Renga spiega ad Antonella Clerici come gestire i capelli ricci

I consigli di Francesco Renga sui capelli ricci per dare una mano ad Antonella Clerici

Ospiti in collegamento con Antonella Clerici e E’ sempre mezzogiorno Francesco Renga e Nek e dopo avere parlato di Sanremo 2023 e di figli l’argomento è caduto sui capelli ricci. Antonella Clerici da anni preferisce portare i capelli ricci; Francesco Renga ha una chioma che è sempre ben in evidenza. Da sempre riccio anche lui, a volte con i capelli poco gestibili altre con il taglio perfetto ma non lo ricordiamo senza i suoi ricci. Antonella Clerici lo conosce bene, si sono incontrati un po’ di anni fa anche sul palco del festival di Sanremo, quando Francesco Renga cantò Angelo e vinse, la conduttrice era co-conduttrice accanto a Paolo Bonolis. In quella occasione hanno parlato dei loro ricci, si sono confrontati e il cantante ha suggerito alla Clerici il balsamo giusto.

Antonella Clerici chiede consiglio a Francesco Renga per i suoi capelli ricci

“Ma il balsamo per i capelli che tu mi consigliasti… avrei bisogno per i miei ricci… Ti ricordi che avevo sempre problemi con i miei capelli ricci, perché il riccio non viene mai uguale tutte le mattine o dopo lo shampoo. Hai un nuovo prodotto da consigliarmi?” Antonella Clerici ha bisogno di aiuto e Renga risponde da esperto.

“Innanzitutto, il capello riccio va manipolato solo con le mani, non si usa nemmeno il pettine a denti larghi. Vanno usate solo le mani, le creme, balsami, questi prodotti… Dopo che li hai lavati va messo il balsamo, non vanno lavati tutti i giorni assolutamente no altrimenti si seccano. La mattina poi li devi semplicemente rigalvanizzare”.

Nek è sorpreso dai consigli di Renga ad Antonella Clerici sui capelli ricci. I due cantanti sono molto legati, da tempo. In genere è Nek ad andare a casa di Renga perché cucina benissimo e Filippo ne approfitta per godersi i suoi pranzetti. Hanno in ballo un bel po’ di progetti insieme, nuove canzoni insieme e tanto altro. Presto diranno tutto.

Non mancano i complimenti di Antonella Clerici alla figlia di Renga che risponde: “E’ una donna straordinaria Jolanda, è un dono che la vita ci ha concesso”.