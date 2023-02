Antonella Clerici imbarazzata: “Perché voi siete malati”

Solo dopo Antonella Clerici si rende conto delle sue parole e si nasconde

Antonella Clerici era già al primo posto per i Nuovi Mostri di Striscia la notizia e dopo la puntata di oggi 20 febbraio 2023 di E’ sempre mezzogiorno e le parole sulla salsiccia forse continuerà a riconfermarsi. C’è poco da fare, in cucina i doppi sensi non mancano mai e Antonella Clerici è caduta di nuovo nell’errore, soprattutto quello di capire dopo quello che ha detto e di non riuscire a fare finta di niente. E’ sempre mezzogiorno di certo si conferma ancora una volta il programma dove si affrontano con leggerezza temi importanti, ovviamente le ricette così come i doppi sensi. Niente di volgare, questo negli studi di Antonella Clerici non potrebbe mai accadere. Non sono volgari nemmeno le classifiche dei Nuovi Mostri di Striscia la notizia; è semplicemente un modo leggero di ridere senza riflettere. E’ la serenità di cui molti hanno bisogno per staccare ma Antonella Clerici e i suoi collaboratori nella cucina di E’ sempre mezzogiorno si divertono davvero, anche se per lei non manca l’imbarazzo e oggi avrebbe volentieri evitato l’ennesimo doppio senso.

Cosa ha detto oggi Antonella Clerici sulla salsiccia?

Sono passati pochissimi giorni dal servizio del tg satirico su Antonella Clerici, ma quel primo posto non era per colpa sua. Davvero Antonella non aveva detto nulla, capendo subito aveva anche commentato: “Io non ho aperto bocca, sto zitta, non voglio saper niente e smettetela di ridere…”. Ma Striscia non perdona nulla, la piazza al primo posto: “Antonellina si riconferma la regina del tubero catodico”.

Oggi in cucina c’è Antonella Ricci, la simpaticissima protagonista pugliese che ha aggiunto anche il suo colpo per non limitare i danni. “La salsiccia migliore che avete” consiglia Antonella Ricci mentre prepara il goloso ripieno degli involtini. La chef prosegue e Antonella Clerici aggiunge: “Ognuno ha le sue salsicce delle sue zone” non si rende conto subito ma poi sente le risate, si guarda intorno e si porta le mani sul viso: “Ho detto una…” si blocca e questa volta è imbarazzata davvero, gli altri ridono e non l’aiutano.

“Ma perché voi siete malati, scusate!” e riesce a diventare subito seria. Non è il caso di finire di nuovo nella classifica di Striscia la notizia, vorrebbe evitare. Anche questa volta non è colpa sua ma è lei la padrona di casa e Striscia non perdona.