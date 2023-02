Il nuovo tronista di Uomini e Donne è una vecchia conoscenza: dopo l’Honduras torna da Maria

Ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: una vecchia conoscenza torna alla corte di Maria de Filippi

E’ stata registrata il 19 febbraio 2023 a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E questa volta le anticipazioni ufficiali arrivano proprio da Witty Tv. Sul sito del programma di Maria de Filippi è stato infatti pubblicato il video di presentazione del nuovo tronista di Uomini e Donne. Come saprete, Lavinia e Federico sono ormai prossimi alla scelta per cui serve linfa fresca! E quello che vedremo nelle prossime puntate, è in realtà un ritorno. Il nuovo tronista di Uomini e Donne infatti, è Luca Daffrè. Forse non tutti se lo ricorderanno ma Luca è stato un corteggiatore, 4 anni fa era stato protagonista di Uomini e Donne ma, come ha raccontato nel suo video di presentazione, non aveva trovato l’amore. Lo abbiamo poi visto anche qualche mese fa in Honduras, come concorrente per l’Isola dei famosi, dove si è messo in mostra per le sue abilità e il suo fisico. E ora torna a Uomini e Donne per trovare l’amore perchè, come ha rivelato, non ha mai smesso di crederci.

Per chi non lo conoscesse, Luca ha 29 anni e arriva da Trento. Fa il dj ed è felicissimo di poter fare quello che ama. E’ laureato in scienze motorie e ama qualsiasi tipo di sport.

Chi è Luca Daffrè il nuovo tronista di Uomini e Donne

“Rispetto a 4 anni fa sono molto meno timido, non mi tengo niente dentro e dico sempre quello che penso. Sono una persona molto testarda e anche molto ambiziosa” ha detto Luca che continua a cercare di fare sempre il meglio possibile, perchè se una cosa va fatta, va fatta nel migliore dei modi. “Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa e mi sono tolto qualche soddisfazione. Ho comprato ad esempio la mia prima casa, io so fare tutto stiro lavoro cucino. Anche se in realtà cucino solo pollo e riso” ha detto Luca.

La parte più emozionante del suo video messaggio è stata quella in cui ha parlato della sua famiglia. “Io devo tanto a loro e a tutti i valori che mi hanno dato” ha spiegato Lica nel video di presentazione. “Abbiamo passato dei momenti difficili, mamma non è stata bene ha passato un momento difficile che poi io stesso ho vissuto. Mamma è una persona è un po’ fragile e ha bisogno della mia presenza, come io ho bisogno della sua” ha raccontato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Adesso cerca una ragazza che non basa tutto sulla apparenza e che non sia superficiale. Deve avere carattere. “Non mi piacciono quello che se la credono e le ragazze gelose” ha detto Luca. E poi ha concluso: “Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire single anche a sto giro”.