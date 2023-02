Boom pazzesco per Terra Amara 2: seconda stagione e 3 milioni di spettatori. Rai 1 a -10

Boom clamoroso per Terra amara 2: la soap turca vola con oltre 3 milioni di spettatori ed è record

Ce lo aspettavamo? Bhè possiamo dire proprio di si. Forse se le ultime puntate della prima stagione di Terra amara non fossero andate in onda di sabato, ci sarebbe stato un altro clamoroso boom di ascolti! Ma è successo il 20 febbraio 2023: per la prima volta Terra amara ha superato i 3 milioni di spettatori. Numeri davvero pazzeschi che per una soap di Canale 5 non si vedevano da tempo. Numeri che solo Il segreto e Beautiful nelle puntate più avvincenti, sono riusciti a fare. Numeri tra l’altro mostruosi per il pomeriggio di Canale 5 che porta a casa una tripletta d’oro: Beautiful, Terra amara e Uomini e Donne. E’ questo il pomeriggio imbattibile di Canale 5. Sfondare il muro dei 3 milioni di spettatori era una missione non complicata ma non scontata. Al pubblico Terra amara piace e Mediaset, almeno fino all’estate, può contare su questo genere di ascolti. Non sempre i 3 milioni è chiaro, ma anche la media di 2,6 milioni che Terra amara ha incassato nell’ultimo mese, è abbastanza convincente.

La seconda stagione di Terra amara è partita con il botto, impossibile non far notare questi numeri clamorosi, soprattutto se si considera che tutte le altre reti sono accese e la concorrenza è notevole. Il dato tra l’altro clamoroso è che Terra amara ieri ha battito anche Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi non ha superato i 3 milioni di spettatori. in share chiaramente, fa di più ma siamo molto molto vicini. Un risultato pazzesco per Canale 5 che si gode una leadership in una fascia durante la quale, non teme rivali.

Terra amara 2 è da record di ascolti su Canale 5: i numeri del 20 febbraio 2023

Beautiful ha registrato 2.670.000 telespettatori, share 20,39%, Terra Amara 3.014.000, 24,82% mentre Uomini e donne 2.972.000 con il 28,28%, e nel Finale 2.314.000 con il 24,90%.

Su Rai 1 invece Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.632.000, 13,22% e nel programma 1.718.000, 16,25%, Il Paradiso delle Signore 1.825.000, 20,50%. Il risultato di Canale 5 condanna Serena Bortone che resta 10 punti indietro.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 662.000 telespettatori, share 5,70%; Bella ma’ un netto di 524.000, 5,72%.

Impossibile quindi non notare questo risultato pazzesco nel pomeriggio di Canale 5 dalle 13,40 alle 16 un predominio assoluto. Tra l’altro ieri molto bene anche il day time di Amici 22 che ha battuto Il Paradiso delle signore con 1.906.000 e il 21,50%. Curva vincente almeno fino alle 16,30.