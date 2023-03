A Verissimo Natalia Paragoni scopre che sarà una bimba e svela i nomi

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano i nomi per la figlia. Davvero non conoscevano il sesso del bebè?

A Verissimo Natalia Paragoni ha scoperto che è incinta di una bimba, che sarà mamma di una bambina. Anche Andrea Zelletta non conosceva il sesso del bebè ma poco prima a Silvia Toffanin avevano svelato i nomi scelti. A Natalia Paragoni erano toccati i nomi femminili, a Zelletta quelli da maschietto. Davvero la coppia non sapeva che sarebbero diventati mamma e papà di una bimba, che avrebbero avuto una figlia femmina? Non sono apparsi molto sorpresi né emozionatissimi ma ognuno reagisce in modo diverso, magari le telecamere di Verissimo li hanno intimiditi. Sono stati i primi ospiti della puntata di oggi 4 marzo 2023 di Verissimo, bellissimi e innamorati e prima di svelare il possibile nome della figlia hanno raccontato che un figlio lo desideravano ma che in realtà è arrivato davvero molto presto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, come si chiama la figlia?

Dopo la scelta a Uomini e Donne sono andati subito a convivere e dal 2019 non si sono più lasciati, superando ovviamente alti e bassi come per tutte le coppie. E’ durante un viaggio in Madagascar che hanno immaginato di diventare mamma e papà, hanno iniziato a parlarne e poi lei ha iniziato ad avere mal di stomaco, altri sintomi, ha fatto il test e Natalia Paragoni era incinta.

Oggi sono felici, lei ha 25 anni e sarà una mamma giovanissima, come lo è stata la sua mamma per lei. A Verissimo al termine dell’intervista si alzano in piedi, scoprono davanti allo schermo e insieme a Silvia Toffanin che saranno presto genitori di una bimba. Si abbracciano, si guardano negli occhi, contano quante femmine ci sono e ci saranno in casa: tutte femmine, anche le due cagnoline.

Per il nome sono indecisi ma li ha scelti tutti Natalia: “Ginevra, Diana e Alicia”. Tre nomi molti belli e come sempre i futuri genitori diranno qual è il nome scelto solo dopo la nascita.

Andrea Zelletta aveva invece pensato ai nomi maschili. Se fosse stato un maschietto si sarebbe chiamato Enea o Tommaso. La Paragoni confessa che si aspettava fosse femmina, se lo sentiva, come capita a tante mamme in dolce attesa.