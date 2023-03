Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo raccontano della gravidanza: “Lo volevamo”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo raccontano della gravidanza

Per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è stato un percorso impegnativo, si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, poi è arrivato per lui anche il GF Vip. Adesso sono pronti a diventare mamma e papà. A Verissimo Natalia Paragoni e Andrea Zelletta rivelano la felicità di aspettare un figlio. Lei è davvero giovanissima, 25 anni e si sente pronta, lo spiega: “Io ho avuto dei genitori giovanissimi, entrambi, quindi avere una adolescenza, un’infanzia con persone come i miei genitori è stato bellissimo quindi volevo un po’ riprodurre anche la mia famiglia”. Sono molto felici e Zelletta ammette che si stanno abituando all’idea: “Non si è mai pronti fino a quando poi non succede, quindi, ci fa strano però siamo super emozionati”.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Verissimo

“Lo volevamo… allora noi siamo andati a fare un viaggio in Madagascar e da lì abbiamo deciso, cioè abbiamo parlato di questo nostro sogno che avevamo entrambi… però senza troppa fretta quindi, abbiamo avuto dei confronti lì per alcune esperienze che abbiamo avuto anche nel viaggio e quindi ci ha sbloccato questo viaggio – Natalia si spiega meglio – noi siamo andati in questo viaggio che è stato un po’ una scoperta di un mondo diverso dal nostro; con bambini che erano felici con nulla”.

Era un po’ la risposta ai tanti problemi, alle tante domande che uno si fa prima di prendere decisioni importanti come quella di avere un figlio. “Perché bisogna avere una stabilità, bisogna avere una casa gigante, otto macchine, un lavoro super stabile quando invece alla fine anche prima in passato le famiglie…”. Tutto vero, prima forse era tutto più semplice, non si aspettava di avere tutto prima di creare una famiglia.

“Basta che c’è tanto amore e questo viaggio introspettivo che abbiamo fatto in Madagascar ci ha cambiato la vita così da buttarci tranquillamente senza nessuna fretta eh… poi invece siamo qua a raccontare”. Lo volevano un figlio, ne avevano parlato ma sono sinceri, è arrivato davvero in fretta ma adesso sono felici, non c’era nessuna scelta da fare, è arrivato, sta arrivando è sono più innamorati che mai.