Franco Nero: “Ho tradito mio padre”

Franco Nero a Verissimo racconta della sua famiglia, del padre che sa di avere tradito

Tra gli ospiti di oggi sabato 11 marzo 2023 di Verissimo c’è Franco Nero. Silvia Toffanin intervista l’attore chiedendo anche a lui del rapporto con i suoi genitori, che rapporto ha avuto con il padre. Spesso ascoltare i personaggi famosi che parlano della loro infanzia, delle difficoltà vissute è per il pubblico un modo per specchiarsi, per condividere. Franco Nero ammette di avere tradito suo padre, perché lui era un maresciallo dei carabinier e non era per niente contento delle sue ambizioni. Lo paragona a sua madre, lei era sempre dalla sua parte. “Papa non voleva non era proprio contento che facessi questo mestiere no, mio padre era un maresciallo dei carabinieri e lui avrebbe voluto che io facessi l’ufficiale dei carabinieri. Naturalmente l’ho tradito” confessa Franco Nero che prova sempre ancora un po’ di dispiacere ma poi aggiunge altro.

Franco Nero a Verissimo

“Ho cambiato totalmente idea e lui ci è rimasto molto male però poi è diventato il mio primo fan… si e ricreduto” ma non gli ha mai detto che era orgoglioso di lui. Franco Nero ha poi capito. Racconta che sua madre gli riferiva che il padre andava al cinema a vedere i suoi film, che usciva di primo pomeriggio e rientrava la sera che un suo film lo vedeva due anche tre volte di seguito. Ma non gli ha mai detto niente, non gli ha mai detto che era orgoglioso di lui, non ha mai ammesso niente perché, racconta, era un uomo tutto di un pezzo.

“Invece mamma ha sempre avuto fiducia in me sempre, perciò avevo un alleato per me” quindi Franco Nero si confida con lei”.

Che padre è stato e che padre è oggi Franco Nero? “Ho cercato di fare il papà nel modo migliore ma io penso che la migliore educazione per i figli è il buon esempio. Molte volte si parla e si parla ma se un figlio vede come ti comporti e segue la tua strada questo è molto importante. Per il resto cerco di non fargli mancare niente. Ho dato a tutti una buona educazione, insomma sono soddisfatto”.

Nonostante il suo lavoro, gli impegni su set lontani è riuscito ad essere un padre presente perché tante volte ha portato con sé la famiglia, come in Messico e in Russia, ovunque.