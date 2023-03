Cinzia Leone ricorda cosa accadde quella sera, poi l’operazione e l’emiparesi

Cinzia Leone a Oggi è un altro giorno ricorda cosa accadde quella maledetta sera: il mal di testa, la telefonata della madre che le ha salvato la vita

Le parodie di Cinzia Leone ci fanno sempre ridere tanto ma a Oggi è un altro giorno ancora una volta non è possibile non parlare della malattia, del grave problema di salute che ha superato. 32 anni fa un’emorragia cerebrale e la sua fortuna è stata quella di non essere rimasta a casa con il suo mal di testa. E’ stata sua madre a salvarle la vita perché le disse che quello era il suo lavoro e che con tutto il mal di testa doveva andare alla prima del film di Nuti. Cosa accadde quella sera? Se fosse rimasta a casa Cinzia Leone si sarebbe sentita male senza alcun aiuto: “E sarei andata via leggera senza rendermene conto e invece mia madre sempre con la sua voce drammaticissima mi disse di prendere un taxi e andare al cinema perché era il mio lavoro… e mi ha salvato la vita. Ma anche questa è andata, l’abbiamo fatta, eccoci qua”.

Cinzia Leone a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone ricorda benissimo quel periodo, era nel gruppo di lavoro, conosceva già Cinzia Leone. “Era un aneurisma congenito dell’arteria basilare” ricorda la Leone mentre la conduttrice di Oggi è un altro giorno le chiede di dire altro, perché sa che non è stato per niente semplice, che poi ha dovuto affrontare altro. E’ vero che Cinzia Leone si è salvata perché quella sera è andata al cinema e nonostante il mal di testa non è rimasta da sola a casa ma poi c’è un seguito, ha dovuto lottare.

E’ volata fino a Phoenix: “Perché non era possibile operarmi qua perché dovevo essere operata in extracorporea, perché era il punto più vitale che abbiamo – Cinzia tocca la testa, la parte dove è stata operata – il punto dell’arteria nel quale passa il sangue che va al cuore e ai polmoni e non è che possono agire mentre… Cioè ti devono far morire per poter agire su quel punto quindi, l’anestesia è difficilissima. Però abbiamo superato… con emiparesi bestiale ma abbiamo superato anche l’emiparesi… mi irrigidisco solo quando sono molto emozionata. Ma eccoci qua Serena, grazie per avermi invitato” e così prosegue con la sua allegria, l’ironia di sempre, la capacità di far sorridere tutti anche raccontando della sera in cui la sua vita è cambiata.