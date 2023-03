Stefano De Martino a E’ sempre mezzogiorno: che sorpresa per Antonella Clerici che è pazza di lui

Tutti pazzi di Stefano De Martino e Antonella Clerici non nasconde che è il suo conduttore preferito

Gran sorpresa per tutti a E’ sempre mezzogiorno con l’arrivo di Stefano De Martino. Anche Antonella Clerici è sorpresa, non pensava che oggi sarebbe davvero arrivato nel suo studio di Rai 1. Più volto gli ha chiesto di partecipare come ospite ma Stefano De Martino è sempre molto impegnato tra Napoli e Milano. Ieri sera la Clerici gli ha scritto un messaggio e lui le ha detto “Vengo domani”. Ha pensato a una risposta come tante e invece Stefano è davvero arrivato negli studi di Milano per la puntata di E’ sempre mezzogiorno. “Io adoro quest’uomo. Posso fare una dichiarazione? Posso, nessun pericolo, posso farlo perché potresti essere mio figlio. Per me lui è l’uomo più sexy della televisione, bravo e simpatico conduce benissimo un programma che io amo da morire che è Step stasera tutto è possibile. Io tutti lunedì rido fino alle lacrime, è un programma meraviglioso ma tu però ti diverti”.

Stefano De Martino e Antonella Clerici sono amici

“Io mi diverto e infatti non dovrebbero pagarmi, non lo diciamo, non lo dire… Facciamo una televisione familiare come quella che fai tu. Ci piace divertirci e poi il divertimento, quello autentico, è quello più contagioso”.

Non pensava che sarebbe arrivato a fare il conduttore in tv, che avrebbe avuto così tanto successo su Rai 2 con Step e Bar Stella. Antonella Clerici non smette di fargli complimenti, gli chiede di raccontare un po’ della sua vita, dal ballerino alla voglia di fare altro prima che qualcuno dicesse “ma questo balla ancora?”.

Ha studiato e continua a studiare Stefano che mentre racconta ringrazia chi lo ispira, da Renzo Arbore al bar di nonno Stefano. Ha iniziato con Amici di Maria De Filippi, il suo sogno era fare il ballerino ma poi ha capito che per lui poteva esserci altro.

La Clerici osserva che dietro le quinte non ci sono mai state così tante persone; che si è sparsa la voce che nel suo studio c’è Stefano De Martino e tutti passano a dare un’occhiata. L’entusiasmo della conduttrice è reale, è sincera mentre si complimenta con il suo ospite. Sono amici, confessa che il lunedì sera mentre guarda Step invia messaggi a De Martino. Non avevamo dubbi sul futuro in tv di Stefano De Martino ma con la benedizione di Antonella Clerici può solo arrivare più in alto.