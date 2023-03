Lifting per Antonella Clerici: “Una collega l’ha fatto e le ho subito chiesto il numero del chirurgo”

Antonella Clerici parla del lifting, ha deciso dopo avere visto il risultato su una collega

Antonella Clerici non ha mai nascosto i vari ritocchini al viso ma adesso è arrivato il momento del lifting. Vedremo Antonella Clerici irriconoscibile come altre donne del mondo dello spettacolo? Impossibile, ha in programma un lifting che le regali un viso riposato, più fresco e non qualcosa di finto. Al settimanale Oggi ha raccontato dei suoi ritocchini, quelli che fa due volte all’anno, dei filler che non sopporta e dei complimenti che ha fatto ad una collega dopo il lifting. E’ lei che le ha dato il numero del chirurgo plastico. Antonella Clerici non desidera apparire giovane a tutti i costi, non come altre che farebbero di tutto per togliere le rughe. Due volte all’anno già da un po’ va dal medico per fare il botulino e la biostimolazione ma niente filler, niente riempitivi, quelli stravolgono la faccia, di certo ne vede tante di persone in tv che la faccia la stravolgono.

I ritocchini di Antonella Clerici

Chi è la collega a cui ha chiesto il telefono del chirurgo plastico per fare anche lei lo stesso lifting? “Ho appena visto una collega che l’ha fatto ed è bellissima: sembra riposata non finta. Le ho fatto i complimenti e le ho chiesto subito il numero del chirurgo”. Ed ecco che anticipa che forse farà un lifting di quelli capace di darle una rinfrescata. “Due volte all’anno vado dal medico a fare il botulino e la biostimolazione – ha detto la Clerici – Non amo i filler, i riempitivi, perché stravolgono la faccia”.

Ancora una volta in una sua intervista la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non nasconde nulla. Non ha nascosto le corna quando le hanno fatto molto male; la sentiamo parlare spesso di difficoltà di mettersi a dieta, di dimagrire, di fare sport. Ha parlato tante volte anche della menopausa e di tutti i problemi che le donne devono affrontare. Forse è l’unica a parlarne come se lo studio fosse davvero la sua cucina e davanti allo schermo ci fossero le sue amiche. Magari il lifting lo farà questa estate, prima di tornare con la nuova stagione in tv.