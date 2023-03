Antonella Clerici su Oggi: “Quando credono che sia finita io risorgo”

Antonella Clerici sulla copertina di Oggi con Vittorio Garrone si sente come l'Araba Fenice

Bellissimi sulla copertina della rivista Oggi Antonella Clerici e Vittorio Garrone parlano del loro amore, del destino che ha messo sulla strada della conduttrice qualcosa di bello in un momento difficile. Che rivincita per Antonella Clerici che si sente come l’Araba Fenice perché sa che c’è chi pensava che fosse finita e invece lei è risorta. La Clerici ancora una volta si racconta, non nasconde nulla, come fa con il suo pubblico. Parla infatti anche del patto di lealtà che ha con chi la segue da sempre. Se sta male non lo nasconde, in tv e nelle interviste ha sempre parlato di tutto senza alcun problema. Ha parlato di corna così come di menopausa e di chili di troppo. Come sempre non manca la domanda sul matrimonio ma questa volta c’è una risposta diversa ed è quella di Vittorio.

“Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello”, racconta la Clerici parlando degli alti e bassi della sua vita, momenti che riguardano la sua vita privata e quella professionale. Non è difficile da intuire a cosa si riferisce, è sempre stata molto limpida.

Nella lunga intervista a Oggi parla dell’amore: “Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio” e di traslochi ne ha fatti tanti. Non si accontenta e quando si è resa conto che stava lavorando così tanto da prosciugarla ha messo uno stop; complice anche la storia d’amore che stava vivendo con Vittorio Garrone.

“Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui” ed è l’ennesima dichiarazione d’amore.

Le nozze, però, per Antonella, non sono una priorità. “E io so aspettare. Glielo chiederò quando so che mi dirà di sì” è la risposta di Garrone, questa volta una risposta diversa, perché lui vorrebbe sposarla ma forse sa anche che un giorno lei gli dirà di sì.