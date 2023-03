Il cantante mascherato 4: tutte le ipotesi e tutti i nomi sui VIP sotto le maschere

Alla vigilia della seconda puntata de Il cantante mascherato 4, ecco tutte le ipotesi sui vip in gara: chi si nasconde sotto la maschera?

Non ha esordito nel migliore dei modi la quarta stagione de Il cantante mascherato. Purtroppo di errori di valutazione ne sono stati fatti diversi, da parte della Rai ma soprattutto da parte di Milly Carlucci e della sua squadra. Del formato originale de Il cantante mascherato è rimasto pochissimo. C’è tanto altro, tutto quello che il pubblico ha sonoramente bocciato, facendo floppare, in modo parecchio imbarazzante, la prima puntata de Il cantante mascherato in onda sabato scorso su Rai 1. Il programma di Milly Carlucci non si è neppure minimamente avvicinato ai numeri fatti da Amici. Se il talent di Canale 5 ha superato i 4 milioni di spettatori, lo show di Rai 1 si è accontentato della media di 2 milioni. Oggi, ci rivolgiamo proprio ai telespettatori e alle telespettatrici, che si stanno chiedendo, dopo aver visto la prima puntata, chi si nasconde sotto la maschera. Il primo svelamento, ha presentato al pubblico Sandra Milo, vera star dentro al cigno. Insieme a lei, senza nessun senso, l’imitatore e musicista di Oggi è un altro giorno, Antonio Mezzancella. Il pubblico, sembra tra l’altro, essere molto più sveglio dei giudici, che “sparano” nomi improbabili ( altro punto debole del programma che dovrebbe ammettere i suoi limiti e non fare nomi da Oscar per dei vip che mai saranno sotto a quelle maschere). Per riportare tutti sul pianeta terra, proviamo a fare anche noi delle ipotesi sui vip che dovrebbero nascondersi dietro alle maschere e dentro alle maschere de Il cantante mascherato 4.

Il cantante mascherato 4: tutte le ipotesi sulle maschere e i vip in gara

Vediamo quindi quelle che sono le nostre ipotesi ma anche quelle che sono state le ipotesi fatte dal pubblico, che ovviamente non si fida degli imbarazzanti suggerimenti della giuria. L’unico che sembra trovare un senso a quello che dice, facendo anche dei nomi concreti, è Flavio Insinna.

Il cantante mascherato 4: chi è il cavaliere veneziano?

Secondo molti spettatori, sotto questa maschera, si nasconderebbe Gabriel Garko. E’ consuetudine per Milly Carlucci, blindare dei concorrenti di Ballando con le stelle anche per Il cantante mascherato. Lo avrà fatto anche con Garko? La seconda ipotesi più ricorrente sui social è quella che sotto la maschera del cavaliere veneziano ci sia Clementino, un altro che ha già un contratto con la Rai ( The Voice e The Voice Kids) e che quindi potrebbe esser sbarcato anche nello show di Rai 1 di Milly Carlucci.

Il cantante mascherato 4: chi è rosa rossa?

Non ci sarebbero molti dubbi sull’identità di rosa rossa che sarebbe Valeria Fabrizi. Molti spettatori hanno riconosciuto la parlata dell’attrice e anche nel suo modo di porsi, le movenze che ha suor Costanza in Che Dio ci aiuti.

Il cantante mascherato 4: chi è stella?

Prima di vedere Stella all’opera, molti hanno pensato che potesse essere Valeria Marini, ma sarebbe stato realmente troppo banale. Il nome più ricorrente e che sembra mettere tutti d’accordo per quello che riguarda Stella, è Elisa Isoardi. Anche lei un contratto in Rai ce l’ha, assoldarla con un budget non esagerato, non dovrebbe esser stato complicato. Tra l’altro anche lei è una ex protagonista di Ballando con le stelle ( come Garko e Fabrizi, quando si dice la fantasia). Va detto che sui social, circola anche un altro nome, quello di Simona Ventura.

Il cantante mascherato 4: chi è ippopotamo?

Ancora prima della sua esibizione in onda sabato scorso su Rai 1, si era ipotizzato, per via del costume, che ippopotamo poteva essere Mal. E il nome del cantante è quello che mette tutti d’accordo. Sotto la maschera di ippopotamo quindi, c’è davvero Mal?

Il cantante mascherato 4: chi è scoiattolo nero?

Molti spettatori sono convinti che sotto la maschera di scoiattolo nero, si nasconda Valeria Marini. Il nostro nome è invece totalmente diverso e siamo quasi del tutto convinti che sotto quella maschera si nasconda Alex di Giorgio, anche in questo caso, un ex volto di Ballando con le stelle. Si è parlato di gare, di sport ma soprattutto la sua voce e la sua cadenza ricordano in modo inconfondibile l’ex nuotatore.

Il cantante mascherato 4: chi sono i colombi?

Nessun dubbio, a nostro avviso, sul fatto che sotto le maschere di colombi si nascondano Simona Izzo e suo marito Ricky Tognazzi. Lo sforzo del tutto impercettibile dei costumi, che non nascondo nulla in questa edizione del Cantante mascherato, ha reso ancora più facile la missione di chi deve riconoscere i vip sotto le maschere.

Il cantante mascherato 4: chi è cricetina?

Su Cricetina c’è davvero pochissimo da dire. Non ci sono dubbi sul fatto che sia Nathalie Guetta. Tra l’altro questa sera ci sarà anche Nino Frassica nello studio di Rai 1, vedremo se anche lui, come Flavio Insinna, la riconoscerà dalla prima nota.

Il cantante mascherato 4: chi è Riccio?

Sull’identità di Riccio, i telespettatori sembrano convinti di aver trovato il nome giusto. E’ Massimo Lopez? Oltre alla voce, l’indizio che ha acceso la luce è quello delle telefonate che allungano la vita, uno spot famosissimo di cui il comico era stato protagonista negli anni ’90.

Il cantante mascherato 4: chi è squalo?

Il nome più ricorrente per Squalo, sembra essere quello di Drusilla Foer, anche i giudici del Cantante Mascherato hanno fatto il suo nome e la cosa ci preoccupa, visto che di solito non ci azzeccano mai. Cicrola anche il nome di Beppe Fiorello che però per altezza, è decisamente diverso da Drusilla…

Il cantante mascherato 4: chi è porcellino?

Molti spettatori sono convinti che dietro a quella maschera si possa nascondere Pozzetto, per via della voce. Ma l’attore ha di recente avuto diversi problemi di salute, ed è difficile che possa reggere il peso di una diretta e ballare in quel modo. Il secondo nome che viene fatto è quello di Massimo Boldi. Spunta però, anche un altro nome, quello di Claudio Lauretta che è stato protagonista di Tale e quale show.

Il cantante mascherato 4: chi è ciuchino?

Ciuchino è stato sette volte sul palco del Festival di Sanremo. Ma non ha spiegato con che ruolo. Potrebbe essere un cantante ma non solo…Il nome più ricorrente è quello di Massimo Ranieri, sia per i giurati che per il pubblico a casa. Ma davvero si presterebbe a tanto? Mai dire mai…Il secondo nome è quello di Nino Frassica che appunto, sarà protagonista questa sera, manco a dirlo, con i soliti giochetti di Milly Carlucci…