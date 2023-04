Asia Argento e Barbara Alberti, tra loro è successo “qualcosa di orribile”

Cosa è successo tra Asia Argento e Barbara Alberti? Torna tutto a galla a Italia Sì

Asia Argento ospite a Italia Sì si racconta, poi arrivano le dure parole di Barbara Alberti. Asia parla di due figure assenti nella sua vita perché morte, la madre scomparsa da due anni, ma prima c’è stata la dolorosa morte della sorella, Anna. Erano rapporti irrisolti e soprattutto quello tra Asia Argento e la madre, un rapporto tormentato. “Sono stata molto male, non riuscivo ad alzarmi dal letto, poi ho iniziato a meditare, ho chiesto aiuto, ho avuto una depressione molto forte, non sapevo come uscirne”. Una vicina di casa l’ha aiutata e ha iniziato la meditazione, è stata la sua salvezza. L’attrice e regista ha messo sul podio della sua vita la madre e la sorella, due persone che ha amato tanto e che le mancano tanto, due legami che l’hanno fatta soffrire per motivi diversi.

Asia Argento a Italia Sì cosa è successo con Barbara Alberti

Ha perdonato sua madre: “Questo famoso perdono è necessario perché il risentimento è sentire di nuovo, quindi, quando qualcuno ti fa male e tu continui a sentire questo risentimento continui a vivere il dolore”. La Argento ha perdonato sua madre quando l’ha vista malata, quando lei non poteva più parlare.

Anche la scrittura ha aiutato Asia, confessa che ha rischiato di impazzire, più volte è stata male. Aggiunge la terza persona sul suo podio, è il regista Abel Ferrara che l’ha fatta uscire dalla dipendenza, lui è sobrio da 11 anni. Si conoscono da più di 25 anni e hanno lavorato più volte insieme: “Mi ha riportato alla ragione con l’aiuto di gruppi di parola”.

In studio c’è Barbara Alberti, ha preso il posto di Mauro Coruzzi che si sta riprendendo dopo l’ictus. C’è qualcosa tra loro due, è successo qualcosa molto tempo fa ed è la giornalista e scrittrice a farlo sapere a tutti.

Ha una luce bellissima sul volto Asia Argento, sta bene, è serena, sta anche vivendo un amore sereno. Arriva un gioco per l’ospite di Marco Liorni, deve dire la sua su vari argomenti e personaggi famosi.

E poi torna a galla qualcosa di irrisolto tra Asia Argento e Barbara Alberti. Marco Liorni chiede alla sua opinionista di dare dei like ad Asia.

“La verità? Allora, non vedevo Asia da moltissimo tempo. Siamo state, come diceva lei, benissimo insieme, abbiamo creato, abbiamo lavorato insieme e ci siamo divertite ma poi è successo qualcosa di orribile e a me non mi va di fare questo gioco, scusa. Mi fa una tristezza infinita rivederla, con tutto che tu sia affascinantissima, spiritosissima, vestita da Dio ma mi fa una tristezza che mi ammazzerei” sono le parole di Barbara Alberti.

Asia è rattristata: “E’ il risentimento di cui parlavo prima…”. E’ successo qualcosa tra loro due anni fa ma Marco Liorni salva la sua ospite che nello studio di Italia Sì ha portato una bellissima luce e al contrario della Alberti con lei era stata molto carina.