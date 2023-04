Marina Occhiena: “La verità sull’addio ai Ricchi e Poveri non l’ho mai detta a nessuno”

C'è un'altra verità nascosta dietro l'addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri

Era Sanremo del 1981 e Marina Occhiena poco prima lascia i Ricchi e Poveri. Serena Bortone a Oggi è un altro giorno cerca di indagare di far dire a Marina Occhiena qualcosa di cui non ha mai parlato. Si è sempre parlato di un tradimento, di lei che aveva avuto una storia con il compagno di Angela Brambati. Uno scompiglio che non poteva far durare i Ricchi e Poveri nella formazione originale. L’addio e il silenzio totale per tutti questi anni ma il gossip per anni ha sempre scritto su questa storia e continua a farlo. A Oggi è un altro giorno la Occhiena rivela altro. “Sei stata allontanata o te ne sei andata tu dai Ricchi e Poveri, cosa successe prima di Sanremo?” la conduttrice inizia con la prima domanda ma Marina non ha nessuno da attaccare, giustifica la stampa “perché era più gustoso dire che ero stata allontanata e invece me ne sono andata io perché avevo deciso di uscire dal gruppo, basta”.

Marina Occhiena a Oggi è un altro giorno

“C’è qualcosa che ti ha ferito in modo particolare, qualcosa che vuoi chiarire?” le domande si fanno e se uno vuole rispondere lo fa. Marina continua a sorridere. Su Google si legge di tutto, è tutto falso? “Di tutto ma è esagerato. Non è tutto falso ma hanno veramente gonfiato la cosa in una maniera… Anche perché io non mi difendevo e quindi sono andati tutti a ruota libera” ribadisce la cantante che solo qualche anno fa ha riabbracciato i suoi colleghi tornando proprio con una reunion al festival di Sanremo.

Ma qual è la verità? Perché Marina Occhiena lasciò nel 1981 il suo gruppo nel pieno del successo? “Non l’ho mai detto a nessuno, non ho mai rilasciato neanche mezza intervista e quindi tutto quello che si legge è fasullo, pensa un po’. Io non volevo marciare su questa storia” e non l’ha fatto e continua a non dire nulla.

Quindi, non lasciò perché aveva una storia con il compagno di Angela? Non lasciò per un tradimento e perché le due donne dei Ricchi e Poveri non potevano più stare insieme sullo stesso palco? Sembra proprio di no e in parte lo dimostra il saluto che Marina manda ad Angela, dicendole che le vuole bene, che loro due si sono sempre volute bene. Si parla di pettegolezzi che possono distruggere una persona e purtroppo oggi è sempre un argomento attuale. La Occhiena però pensa sia stata la sua forza, non le importa avere perso la sua fetta di successo nel mondo della musica perché se quel lontano ’81 non avesse fatto quella scelta non sarebbe diventata mamma del suo Gionata, non avrebbe accanto oggi l’uomo della sua vita, il papà di suo figlio.