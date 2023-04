Marina Occhiena: “E’ stato difficile avere un figlio”, mamma a 48 anni

Marina Occhiena confida quanto è stato difficile per lei diventare mamma

Marina Occhiena è tra gli ospiti di oggi di Verissimo pronta a raccontare un po’ della sua via privata, anche della difficoltà che ha avuto ad avere un figlio. Un percorso complicato per la cantante che è diventata mamma a 48 anni. Non ha mai perso la speranza ma ammette che se non fosse arrivato suo figlio sarebbe stata una grandissima delusione per lei. Un figlio, Gionata, arrivato ben oltre i suoi quarant’anni, anche perché Marina Occhiena ha conosciuto l’uomo che poi è diventato suo marito quando aveva già 41 anni. “Sai dopo poco che sei assieme vedendo che si sta bene, allora, abbiamo cominciato a pensare di avere un figlio” ma non arrivava. La Occhiena spiega che per fortuna suo marito è ginecologo. “Quindi mi ha aiutata, abbiamo fatto un percorso di fecondazione assistita e finalmente è arrivato. Insomma, la gioia di diventare mamma di Gionata”.

Marina Occhiena da anni aveva scelto il nome del figlio

Erano anni che lo aspettava e sentiva che il tempo stava passando. “Guarda io il nome di mio figlio l’ho scelto prima di conoscere mio marito e 15 anni prima che nascesse Gionata io ho sempre detto avrò un figlio sicuramente, avrò un figlio, farò un maschio, lo chiamerò Gionata. E come ti ho detto prima, se non fosse arrivato sai che delusione, invece evidentemente sono fortunata”.

Gionata oggi ha 25 anni e vive lontano ma spesso torna a casa dai suoi genitori, come in questo periodo. Per lui Marina ha smesso di lavorare, per sei anni non è sempre stata accanto a suo figlio, poi quando ha iniziato la scuola elementare è tornata al lavoro. “L’ho seguito proprio passo passo, anche alla materna se poi quando ao cominciato ad andare a scuola che usciva il pomeriggio allora ho cominciato di nuovo a muovermi; insomma, ho cominciato di nuovo a lavorare un po’, piano piano e anche lui apprezzava”.

Il ricordo dei Ricchi e Poveri non manca tra i racconti della Occhiena, con loro è stata per ben 14 anni poi sappiamo cosa è successo e che solo pochi anni fa sono stati capace di tornare insieme, anche se per poco tempo. Marina si commuove, Franco Gatti le manca sempre, è con lui che aveva riallacciato i rapporti prima che con Angelo e Angela.

Il suo primo fidanzato? Franco Califano, un ricordo molto piacevole: “Un poeta, una persona sensibilissima”. E’ stato il primo produttore dei Ricchi e Poveri, è lui che scelse il nome del gruppo.