Marina Occhiena a Domenica In, c’è lei accanto alla moglie di Franco dei Ricchi e Poveri

Il grazie di Marina Occhiena a Franco Gatti. Accanto alla moglie c'è lei e non Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri

Non ci sono i Ricchi e Poveri a parlare di Franco Gatti a Domenica In ma c’è Marina Occhiena accanto alla moglie del cantante scomparso. Marina che ha vissuto pochissimo il successo dei Ricchi e Poveri lo ringrazia perché è per lui che c’è stata quella reunion a Sanremo, per lei ha fatto una cosa immensa. Il legame fraterno riguarda tutti e quattro dei Ricchi e Poveri, è Stefania Picasso a sottolinearlo ma con Marina Occhiena c’è un’amicizia profonda. “Anche se per un periodo della mia vita non ci siamo frequentati perché – il perché lo conosciamo tutti – Ma quando io e Franco ci siamo riavvicinati ci siamo sempre visti” la loro amicizia è esplosa in un affetto che non conosceva limiti e non si sono più lasciati, così è iniziata anche l’amicizia tra Marina e Stefania.

Mara Venier racconta la protezione di Franco Gatti per Marina Occhiena

“Lui ha sempre avuto una protezione nei tuoi confronti, era soprattutto lui che ti proteggeva molto” racconta la conduttrice di Domenica In. La Occhiena annuisce: “Mi ha dato una dimostrazione di affetto così grande, perché lui si era ritirato”. Dopo la morte di suo figlio Alessio lui si era ritirato, non saliva più sul palco, aveva lasciato Angela e Angelo ma per Marina è tornato.

Conosciamo tutti il motivo per cui il gruppo da quattro si ridusse a tre componenti. Un flirt tra Marina Occhiena e il compagno di Angela e per lei finì il successo. Ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo ma certo con minore visibilità. Era il 1978, le ultime esibizioni tutti insieme e poi l’addio, fino al 2020, fino al famoso ritorno al festival di Sanremo.

“Abbiamo cominciato insieme e dobbiamo finire insieme” era il desiderio di Franco Gatti ed è riuscito a realizzarlo, è morto senza avere quel peso che portava dentro da anni.