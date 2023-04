Lory Del Santo ha sognato suo figlio morto e le sue parole le hanno dato serenità

Lory Del Santo ha sognato suo figlio morto suicida, le parole di Loren l'hanno aiutata

erenitàLory Del Santo a Oggi è un altro giorno sembra parlare con estrema leggerezza dei suoi figli morti, solo lei conosce la profondità del suo dolore ma racconta dell’ultimo sogno e appare serena. L’ultima volta che ha sognato suo figlio Loren lui le ha detto una cosa che le ha fatto bene, che l’ha tranquillizzata. Ospite di Serena Bortone oggi 6 aprile 2023 Lory Del Santo è con il suo giovane compagno. Dopo un gioco di coppia che ha svelato una scarsa complicità c’è invece la conferma che Marco ha fatto di tutto per aiutare Lory Del Santo dopo la tragedia, dopo il suicidio di suo figlio. Scorrono le immagini di Marco che gioca con Loren, erano un bel gruppo tutti insieme ma la Bortone chiede a Lory se ci pensa mai a quello che è accaduto.

Lory Del Santo a Oggi è un altro il suicidio di suo figlio

“Non so se te l’ho mai detto ma l’ultimo sogno che ho fatto dove era presente Loren lui era in piedi, era molto bianco e mi ha detto mentre io continuavo a cercarlo ovunque, lo cercavo di qua e di à e lui e mi ha detto’ ma perché mi cerchi io sono qua’ cioè nel sogno mi ha detto così” e questo ha reso la Del Santo serena, lo racconta infatti sorridendo come se le parole di suo figlio nel sogno fossero realtà. Crede sia stato un suo messaggio.

Un momento terribile per lei, la morte di un altro figlio, dopo la tragedia del piccolo Conor in America tanti anni fa.

“Ho provato a esserle vicino in tutte le sue cose, quelle che lei mi ha chiesto di fare oppure tutte le circostanze dove capivo che magari bisognava evitare oppure magari capivo che bisognava dare in supporto. Sono sempre stato là cioè dalla sua parte” racconta Marco.

“Lui mi ascoltava, a volte è importante saper ascoltare e in questi momenti avere qualcuno che ti ascolta è fondamentale” ripete Lory che fino in fondo non parlerà mai del suo dolore immenso, quello che si nota nei suoi occhi ma che lei nasconde mostrando altro.