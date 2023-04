Mattino 5 News apre senza nessun aggiornamento su Berlusconi: la linea Mediaset

Nessuna notizia in apertura sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi neppure a Mattino 5 News: la scelta di Mediaset

E’ chiaro già da ore. Mediaset segue una linea precisa in merito a quello che sta succedendo a Silvio Berlusconi. Non si vuole dare nessun allarme ai telespettatori ed è forse anche per questo che non ci sono stati servizi, ultime ore o notizie messe in primo piano. Era successo già ieri sera con tutti i Tg che avevano trattato la notizia del ricovero in ospedale di Berlusconi, in secondo piano, mentre sulle altre reti, si era parlato in modo molto approfondito delle condizioni del leader di Forza Italia. E neppure questa mattina, dopo le tante indiscrezioni trapelate, la linea editoriale di Mediaset sembra essere cambiata. Mattino 5 News ad esempio ha aperto senza dare nessun aggiornamento sulle condizioni di Berlusconi. Neppure una parola da parte di Francesco Vecchi e Federica Panicucci sulle attuali condizioni di salute di Silvio Berlusconi, nonostante le notizie arrivate questa mattina, notizie come quella del Corriere della sera che racconta di una possibile situazione molto complicata per il leader di Forza Italia, per via della leucemia.

La notizia data ieri al TG5

“Questa mattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del leader di Forza Italia sono stazionarie. Calorosi messaggi di auguri e di pronta guarigione sono arrivati a Silvio Berlusconi da tutto il mondo politico e istituzionale dall’Italia e dall’estero“. Queste erano state le poche informazioni arrivate ieri dal Tg di Mediaset. E questa mattina non sembra essere cambiata la linea editoriale di Canale 5 e di Mediaset in generale. La Panicucci e Vecchi hanno aperto la nuova puntata di Mattino 5 News iniziando da un tema totalmente diverso, l’allarme per le condizioni igienico sanitarie nelle mense italiane. Non una sola battuta sull’ex premier, neppure un loro saluto personale.

Sembra evidente quindi che si voglia, il più possibile, evitare di allarmare ma anche di “lucrare” in qualche modo, con le ultime notizie sulla vicenda. Anche perchè, da parte di Mediaset, dovrebbero arrivare notizie certe, avendo a disposizione fonti primarie.

Alle 9,30 gli aggiornamenti