Alessandro Egger e le belle parole per Serena Bortone: risposta a Romina Carrisi?

Parole al miele da parte di Alessandro Egger per Serena Bortone e Oggi è un altro giorno: solo una coincidenza?

Tra gli “affetti stabili” di questa nuova edizione di Oggi è un altro giorno, c’è anche Alessandro Egger, che si è fatto conoscere dal pubblico di Rai 1 grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il modello da mesi fa parte anche del cast del programma di Serena Bortone e oggi ha voluto spendere parole molto belle di stima sincera nei confronti della conduttrice ma anche di tutta la squadra che lavora alla trasmissione di Rai 1. Un caso che le sue parole siano arrivate a pochi giorni dal tweet polemico di Romina Carrisi? Sembrerebbe proprio di no.

Le parole di Alessandro Egger per Oggi è un altro giorno

L’ex ballerino di Ballando con le stelle, ha voluto commentare con queste parole l’impegno lavorativo che lo vede impegnato al fianco di Serena Bortone da qualche tempo: “E’ da un po’ di mesi che faccio parte del programma #OggièUnAltroGiorno la mia sensazione da interno al programma è quella di essere in un gruppo di persone che vuole dare tanto, tutti con grandi talenti chi come cantante, chi come coreografo, chi come esperto di cultura e chi come me ha tanto da imparare e vuole nutrirsi dell’esperienza, ho fatto si, cose importanti nel mio campo ma voglio anche io scendere a patti con la parola essere umano, a volte mi piace dire che in questo programma io faccio me stesso a prescindere da quello che ho fatto, e sono circondato da belle persone un clima efficiente, ricco di contenuti che prendono tutto il pubblico“.

E poi l’appello per il pubblico: “ quindi godetevi lo spettacolo perché è bello è condotto da una giornalista che ha forza, una capacità dialettica fresca e rappresenta tutte le donne con supporto sincero a mio avviso, da voce al nuovo e protegge la cultura e il dibattito, diversità di opinioni, ma uguaglianza di rispetto“.

Sembra davvero particolare che questo messaggio di Egger sia arrivato solo poche ore dopo un tweet velenoso della figlia di Al Bano che invece, si difendeva da chi l’accusa di essere una “mummia” e di non fare nulla nel programma, dicendo che non è di certo per volontà sua che non può fare quello che vorrebbe.