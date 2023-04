Romina Carrisi mummia a Oggi è un altro giorno: “Purtroppo, se prendo iniziativa vengo bloccata”

Romina Carrisi risponde alla critica sulla sua presenza a Oggi è un altro giorno e svela i retroscena

Romina Carrisi è tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, apprezzata ‘Romina Vagante’ quando diventa inviata del programma, un po’ meno quando si confonde con il divano in studio. Sui social c’è chi segue Serena Bortone e le interviste ai suoi ospiti e poi nota che Romina Carrisi non canta, non balla, non è un’opinionista, non conduce, nemmeno una televendita e chiede quale sia il suo ruolo. “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”. Riferirsi a Romina dimenticando il suo nome ma ricordando che è la figlia di Al Bano Carrisi non è molto carino ma lei risponde e il suo commento non è per niente scontato. La Carrisi non è infastidita dalla critica perché anche lei pensa la stessa cosa e lo scrive a chiare lettere. Il suo tono appare polemico ma non nei confronti di chi ha commentato la sua presenza quasi fissa nello studio di Serena Bortone.

Romina Carrisi stanca del suo ruolo a Oggi è un altro giorno

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi – scrive Romina – Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo, se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata” questa la sua risposta. Vorrebbe fare di più, è ovvio, è imbarazzante dare un contributo a volte davvero troppo piccolo al programma. Girerà il tweet a chi decide il suo ruolo e quello degli altri affetti stabili puntata dopo puntata. Ma la frase con cui conclude ha il sapore della polemica.

Romina Carrisi è la compagna del regista di Oggi è un altro giorno, Stefano Rastelli. Di certo non è una cosa che gioca a suo favore, nessuna preferenza per lei. Eppure, ogni volta che propone qualcosa nel programma il riscontro è sempre positivo, che sia un ballo con Samuel Peron, un’intervista dietro le quinte, il racconto di un pezzetto della sua vita, i ricordi di famiglia o la sua opinione. Simpatica, preparata, per niente banale ma il suo spazio a Oggi è un altro giorno, e non solo il suo, è ridotto davvero al minimo. Non si arrabbia se le danno della mummia, è consapevole, altro punto a suo favore. Domani la vedremo più presente e attiva nello studio di Rai 1?