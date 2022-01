Romina Carrisi a papà Al Bano: “Non mi sono mai sentita capita da te”

E’ certo un amore immenso quello che lega Al Bano e Romina jr, sono padre e figlia, ma sembrano parlare due lingue diverse. Entrambi sono tornati in tv dopo il Covid: Romina Carrisi sul divano di Oggi è un altro giorno perché parte del cast; Al Bano come ospite di Serena Bortone. Per il cantante un’intervista che ha toccato quasi solo il suo passato, poi allo specchio la conduttrice chiama anche la figlia. Scorrono le immagini dei figli di Al Bano e la Bortone chiede che padre è stato per ognuna di loro. L’artista non ha dubbi, sembra avere sempre una risposta a tutto ed è sicuro che il compito di un padre sia quello di essere anche psicologo, pronto a comprendere ogni figlio. Quale momento migliore che questo per trovare conferma alle sue parole? Ma Romina jr non conferma, sorride però ha gli occhi lucidi, ama profondamente suo padre ma ha qualcosa da dirgli: “Ogni psicologo cerca di ascoltare e tu invece cerchi sempre di trovare la soluzione”.

Al Bano è sicuro di avere sempre capito i suoi figli

A Oggi è un altro giorno il cantante di Cellino San Marco scopre che non è un bravo psicologo perché non è vero che i suoi figli li ha sempre capiti. Non ci sarebbe niente di strano ma lo scontro tra due generazioni è evidente. “Io credo che non sono mai stata capita da te” ripete sua figlia e qui l’orgoglio ferito di un padre si esterna con la risposta: “Ma tu sei andata via per 7 anni”. Al Bano si riferisce ai 7 anni che sua figlia ha trascorso negli Stati Uniti, lontana da Cellino ma con sua madre.

Anche qui Al Bano ha la soluzione. Pensa che sia colpa del destino che è stato “un po’ carogna” perché per Romina jr doveva esserci un’infanzia meravigliosa ma non è andata come previsto. “Sono vicissitudini che non avrei mai voluto incontrare… poi tu sei partita…”. Non trovano un punto d’incontro e lei lo sapeva che sarebbe andata così. “Amore, dimmi quello che ti devo dire e te lo dico” chiude così Al Bano.

