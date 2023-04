Alessandra D’Aguanno vince ad Affari tuoi e si sfoga sui social: “A voi che mi avete bullizzata, guardatemi ora”

Dopo aver vinto ad Affari Tuoi Alessandra D'Aguanno pubblica un durissimo post sui social contro i compagni che per anni l'hanno bullizzata

Alessandra D’Aguanno, di Pignataro Interamna, nel sud della provincia di Frosinone, ha vinto ad Affari tuoi nella puntata del 25 aprile. La ragazza ha partecipato con la sorella Chiara al gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai1 aggiudicandosi la somma di 75 mila euro. Nello studio di Rai 1, ha dedicato al vittoria alla sua nonna, una persona speciale che ha fatto tanto per la sua famiglia. Ma dopo la messa in onda della puntata, Alessandra, ha condiviso un lungo post sui social, un post sfogo. E non solo. La vincitrice del programma di Amadeus punta il dito contro chi in passato le ha causato tanta sofferenza, punta il dito contro quei compagni di classe che con parole e gesti le hanno fatto del male. E le sue parole, in poche ore, sono diventate virali, tanto che ogni sito web ha ripreso l’amaro sfogo, raccontano la storia della concorrente di Affari tuoi.

In un lungo post fissato sulla sua bacheca social, ha raccontato quanto abbia dovuto patire da bambina prima e da adolescente poi. Alessandra ha dedicato le vittorie della sua vita anche a loro, “a quelli della classe 3C delle medie“. Dalle parole di questa giovane ragazza trapela tutta la sofferenza di chi per anni ha subito offese, umiliazioni ma adesso ha finalmente trovato la via della rinascita, e anche un bel gruzzoletto, che di certo non guasta, anzi la aiuterà a realizzare i suoi sogni.

Le parole di Alessandra contro chi per anni l’ha bullizzata

“A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo”, ha scritto, a voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere” scrive Alessandra e le sue parole sono durissime. ” A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese’. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?’, ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?’ ” ha aggiunto la ragazza protagonista del programma di Amadeus. E poi: ” Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare“.

Ha poi concluso con queste parole: “ Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai. Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria”.