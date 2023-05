Gianni Sperti pubblica le minacce e risponde immaginando chi ci sia dietro

Su Instagram le minacce che ha ricevuto Gianni Sperti da chi difende Aurora Tropea

Dopo alcuni diverbi nello studio di Uomini e Donne Gianni Sperti sta ricevendo una serie di minacce, è una storia che dura da tempo. Ha deciso di mostrarne una tra tutte, ha pubblicato tutto tra le storie Instagram e ovviamente si tratta di un profilo fake, anche se Gianni Sperti sembra sapere chi si nasconde dietro quelle minacce. Il riferimento è alla dama del trono over Aurora Tropea, sui social lo sfogo dell’opinionista stanco di ricevere messaggi che non lo spaventano ma a cui deve dare uno stop. E’ il messaggio di un fan della dama Aurora, lo svela con uno screenshot ma è solo uno dei tanti . Un utente gli intima di smetterla, di lasciare perdere Aurora ma le parole che usa sono ben più pesanti. Mostrare tutto su Instagram è il mezzo più pratico per fermare chi si permette di minacciare, chi crede di spaventare, chi si sene forte perché non si mostra. E’ tutto davvero imbarazzante, il tutto da un programma che dovrebbe avere ben altri obiettivi.

Le minacce contro Gianni Sperti

“Pezzo di m* lascia perdere Aurora hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora” questa la minaccia che Gianni Sperti ha pubblicato ma è solo una tra le tante che riceve ogni giorno. Ha già spiegato che per lui non può essere un caso che accade quando c’è Aurora, quando hanno un diverbio.

“Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole. P.S: Non ho paura di niente e di nessuno” ha risposto l’opinionista di Uomini e Donne.

“Sono tornati i tremila profili fake che insultano. È un caso? Sei andata via e non ci sono più stati. È tornata Aurora e io sto tutto il giorno a bloccare i profili fake che mi insultano difendendo Aurora e Paola” Gianni non ha dubbi. La Tropea ha replicato che lavora tutto il giorno e non ha di certo tempo per fare i profili fake e insultare la gente.