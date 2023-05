Le lacrime di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Mi prende così” e si scusa

Non trattiene l'emozione Barbara d'Urso che piange in diretta a Pomeriggio 5

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 4 maggio 2023, si è parlato della piccola lasciata dalla sua mamma, perchè dire abbandonata forse, non è il modo corretto di raccontare una storia come questa, nella culla per la vita. Ne ha parlato Barbara d’Urso, in diretta su Canale 5. In poche settimane è successo due volte. Prima a Milano, adesso a Bergamo. E nei tanti programmi televisivi che seguono la cronaca, si è parlato molto di questa storia. Lo ha fatto anche Barbara d’Urso, che ha accolto in collegamento con il suo programma, le prime persone che hanno preso la piccolina, dopo che la sua mamma l’aveva lasciata nella culla per la vita. Per Barbara d’Urso, che ha molto a cuore queste vicende, e che da sempre è in prima linea per i diritti delle donne, non è stato facile raccontare questa storia e si è commossa. Occhi lucidi, voce rotta dall’emozione, la conduttrice ha dovuto riprendere fiato prima di raccontare al suo pubblico quello che è successo in queste ore a Bergamo.

Le parole di Barbara d’Urso e le lacrime in diretta

“Se una mamma abbandona un bambino così è perchè non se ne può occupare” ha detto la conduttrice con la voce rotta dall’emozione, dopo essersi fermata ed essersi anche scusata con il pubblico per l’interruzione. “Scusate mi prende così” ha detto la conduttrice spiegando che ci deve essere una ragione per la quale una donna porta in grembo una figlia per 9 mesi decidendo di metterla al mondo e poi lasciarla. “Hai deciso di far vivere quel bambino sarebbe più semplice interrompere la gravidanza. Questa lettera mi ha commosso moltissimo” ha detto la d’Urso che ha poi passato la linea ai due volontari della Croce rossa che hanno ascoltato la chiamata della Culla della vita.

Le lacrime di Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio 5

Il biglietto della mamma per la bambina

«Nata stamattina 3/05/2023 – si legge sul foglio –. A casa, solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre (dalla mamma)» queste le parole di una donna, una madre che per nove mesi ha portato in grembo la sua bambina e ha scelto di farla nascere, perchè voleva a quanto pare, metterla al mondo. Nel biglietto poi, anche un’altra frase molto forte: «Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai». La lettera è ora nelle mani della questura di Bergamo, che sta seguendo il caso.

“Io mando un abbraccio a questa mamma, se possiede un televisore e se ci sta guardando” ha detto Barbara d’Urso nella diretta di Pomeriggio 5 di oggi.